後灣陸蟹保住家園 生態、開發雙贏／國產署與私有遊憩用地以地易地首例

2018-06-01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕爭議近十年的墾丁國家公園後灣京棧飯店開發基地與陸蟹棲地衝突案，透過以地易地，以相鄰的海生館臨時停車場用地，交換飯店合法購得開發的陸蟹棲地，陸蟹、飯店業者雙贏，堪稱國內保育抗爭首見成功案例。

二○○八年間，後灣京棧飯店開發基地發現數千隻陸蟹死亡，學者調查發現飯店基地是陸蟹棲息熱點，護蟹團體就此展開抗爭。二○一一年，護蟹人士楊美雲、洪輝祥等人提出以地易地構想，官方及京棧都認為是天方夜譚。二○一五年六月，墾管處長劉培東及屏縣府環保局長魯台營積極斡旋海生館的公有地，上月廿九日行政院一紙「墾丁國家公園遊憩區（一）與鄰近海生館停車場土地交換土地使用計畫書一案，同意照辦」公文，終讓天方夜譚成真。

飯店基地以大換小 臨路更便利

飯店原開發基地二．五公頃，雖換成較小的一．九公頃，但開發不再受保護陸蟹棲地限制，業者可節省很多行政程序。且原地未臨路，新地緊鄰屏一五三線公路（後灣路），飯店出入更加方便。而陸蟹棲地獲完整保留，可望規劃為生態保護區，成為後灣社區及開發業者的生態觀光亮點。

後灣京棧飯店原本規劃興建兩層樓、一百七十餘間房間，記者截稿前未連絡上京棧集團總經理陳添進，無法得知其回應。他日前受訪強調，申請開發案時不知道是陸蟹棲地，若法令及生態問題都能解決，不排除接受易地。

「真是變不可能為可能！」魯台營表示，在墾管處鍥而不舍，無數次公文往返與會議及遊說溝通下，成就台灣第一件為了環境公益，成功將公有地與私有遊憩用地以地易地案例，也感謝同意以較大私人土地換相鄰較小公有地的業者。

解決近10年爭議 可當完善範例

墾管處處長劉培東表示，這是政府少見的突破性作法，尤其是國產署的突破，讓國有土地交換不再只是開發價值的提升，保育價值也是選項之一，未來全台灣生態與開發衝擊時，都有完善範例能夠參考。

楊美雲表示，後灣是墾丁國家公園唯一未被道路切割的棲地，擁有包括保育類椰子蟹等超過五科、卅餘種陸蟹，能成功換地護蟹確實值得高興。但飯店新址緊鄰棲地，仍會關注施工狀況。墾管處重申，飯店開發仍須經過環評審查，並要求高規格環保、污水處理，「畢竟換地後仍在陸蟹保護區隔壁」。