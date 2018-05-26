《謠言終結站》豆製品害痛風？國健署：研究結果相反

2018-05-26

記者林惠琴／台北報導

網路流傳喝豆漿會引起痛風，但衛福部國健署說明，曾有研究發現，食用豆製品並不會增加健康民眾罹患痛風的機率，反而可能會減少；醫師也解釋，即使是痛風病人，平常適量食用豆製品無妨，過量才會提高發作風險！

國健署表示，痛風為血液有過多尿酸而形成高尿酸血症。尿酸是普林（purine）的代謝物，會從尿液排出，健康民眾不容易因攝取到普林而發生高尿酸血症問題，但當攝取太多高普林食物、或尿酸合成代謝增加、或腎臟排泄有問題時，就會導致高尿酸問題，並產生尿酸結晶沉積在關節處，引發嚴重發炎，就是痛風。

一般人攝取 反減少痛風風險

國健署引用科學實證指出，國外研究曾發現植物性食物並不會提高痛風罹患機率，國內研究分析飲食內容與痛風風險關聯性，更發現豆類攝取量與罹患痛風風險呈現負相關，也就是一般人攝取豆製品反而會減少痛風風險。

不過，黃豆仍屬於高普林食物、豆漿屬於中普林食物，若為痛風患者應酌量攝取。

高普林食物 痛風患者宜酌量

高雄醫學大學附設醫院過敏免疫風濕內科主治醫師歐燦騰表示，平常痛風患者適量食用豆製品，像是早餐喝一杯豆漿應該沒關係，不至於引發痛風，但萬一在短時間內猛灌2公升豆漿，造成尿酸急速上升，就有提升痛風發作的風險，因此不可過量攝取，發作期間也要避免食用為宜。

另國健署強調，曾有台灣學者調查822位痛風患者，分析具有誘發痛風發作可能性的食物，結果發現約60%在發作前有喝啤酒、18%有吃海鮮、14%有攝取內臟類食物。歐燦騰也指出，主要會引發痛風發作的高風險食物，以啤酒、海鮮為主，患者應特別注意，以免造成身體不適。