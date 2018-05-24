戰勝血型不相容 女捐肝母獲重生

2018-05-24

記者方志賢／高雄報導

「感謝兩個女兒及醫療團隊，一路陪我走下來！」55歲婦人路愛梅重度脂肪肝導致肝硬化，需換肝才能活命，她的小女兒吳怡萱決定捐肝救母，高醫移植團隊克服母女血型不相容，及患者抗B型抗體過高等問題，成功完成肝移植手術，路婦昨康復出院，不捨女兒捐肝救她，頻頻拭淚。

高雄醫學大學附設醫院昨為路愛梅舉辦出院慶生會，移植中心主治醫師張文燦表示，路婦今年初因肝硬化，產生嚴重黃疸、腹水就醫，肚子大得像臨盆孕婦，腹水抽出1萬CC，隨時有生命危險，27歲小女兒吳怡萱因此決定捐肝救母。

參與手術的高醫外科教授李金德表示，這項移植手術難度很高，因為路婦的血型是O型，小女兒是B型，母女血型不相容外，路婦體內抗B型抗體高達1：512，而移植手術需控制在1：4，路婦這麼高抗體價數，術後容易誘發排斥，手術可能失敗。

張文燦說，為讓移植手術成功，在移植前一個月給吳女抑制抗體形成藥物，並對路婦做10次血漿置換處理，把抗體數降到1：64，才進行肝臟移植手術。

上個月13日，移植團隊取下吳女體內60%肝臟移植到路婦體內，並配合術後的脾動脈栓塞，避免路婦抗體誘發急性排斥，術後恢復良好，昨康復出院。

捐肝救母的吳女表示，她與姊姊去年中旬赴澳洲打工，原計畫工作2年，今年農曆春節休假返台才發現媽媽肝硬化住院，兩人放棄澳洲工作。因她的身體狀況較適合，由她捐肝救媽媽，姊姊負責照顧，她們很高興能挽救媽媽的生命。