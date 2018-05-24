《謠言終結站》吃生魚片 海獸胃腺蟲入侵？ 醫︰人類非宿主 不要恐慌

2018-05-24

記者林惠琴／台北報導

天氣炎熱，清爽的生魚片成為不少人用餐選擇，但一則過去曾被討論的訊息再度在網路流傳，直指「食用生魚片會使胃壁附著海獸胃腺蟲，請大家以後千萬不要再吃生魚片了！」不過，醫師澄清，人類並不是海獸胃腺蟲的正常宿主，此類個案非常罕見，民眾不要輕信而恐慌！

該則網路流傳內容指稱是「台北馬偕醫院傳來的訊息」，強調「最近發現已經好多病人因為吃了生魚片，胃壁附著海獸胃腺蟲，大小隻不一定，有的病人甚至胃壁上滿滿都是無法夾出來，驅蟲藥也很難根治，罹患機率每個國家的人都一樣。尤其鮭魚的含蟲量最高、最可怕！請傳給朋友，讓他們有所警惕！」

不過馬偕醫院去年早已發出聲明澄清並未發送此訊息，為不實消息言論，呼籲民眾勿聽信網路謠言。

馬偕醫院胃腸內科主治醫師王蒼恩表示，海獸胃腺蟲只會寄生在特定魚類，並非出現在所有魚類上，而人類不是海獸胃腺蟲正常宿主，不小心吃下肚，通常也不會發生網路流傳情況。除非是免疫力較低的患者，對於寄生蟲、細菌抵抗力相對差則有風險，但此類個案仍非常罕見，只要身體健康，並選擇衛生條件佳、處理妥善的生魚片，不必過度擔心蟲蟲入侵的問題。

海水魚寄生蟲 多不會感染人類

農委會水試所所長陳君如也說明，淡水魚、海水魚可能都有寄生蟲風險，但其實業者有一定的監測、品管等把關程序，尤其像是挪威等國外進口的魚類，往往低溫冷凍儲存，早就破壞病菌、滅絕寄生蟲，或是民眾買回家後，經高溫烹煮也可殺滅寄生蟲，因此除非是自行釣魚又未妥善處理就直接吃，才可能使寄生蟲進入人體，引發胃腸不適症狀。