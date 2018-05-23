腸病毒增2重症 男嬰出生就染病

2018-05-23

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨天公布，新增2例腸病毒重症，分別為北部新生男嬰與3歲女童，其中，男嬰為出生4天就染病，現仍在加護病房治療中，女童則是病情改善已出院。

疾管署提醒民眾，腸病毒疫情升溫中，應落實勤洗手、生病在家休息，並定期以漂白水消毒環境等防治措施。

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，男嬰4月底出生，出生4天後出現活動力不佳，並有肝功能異常、凝血功能異常等情形，甚至引發敗血症，確診感染伊科病毒11型，現仍於加護病房治療中；3歲女童則是5月初陸續出現手足口症、疱疹性咽峽炎、嘔吐、發燒、肌抽搐及嗜睡等住院，確診腸病毒71型，所幸治療後病情改善已出院。

吳佩圜指出，經查2名個案接觸者均無疑似症狀，不排除是由無症狀帶原者感染。

疾管署副署長莊人祥補充，今年已有3例出生1個月內新生兒感染腸病毒重症，伊科病毒對新生兒威脅較大，要特別注意，但也提醒5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症高危險族群，若發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應立即送醫。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，上週腸病毒門急診就診共8004人次，較前一週上升18.2%，但尚未達到流行門檻11000人次。不過，今年累計7例腸病毒重症，高於去年與前年同期。

預防感染 定期漂白水消毒環境

疾管署昨也邀請經常分享育兒心得的「豆豆媽咪健康生活家」吳霈蓁示範腸病毒消毒方式及步驟，提醒一般環境消毒用消毒水濃度為500ppm（百萬分之一濃度）、8瓶1250CC保特瓶清水加入100CC漂白水；處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染用消毒水則為1000ppm、8瓶1250CC保特瓶清水加入200CC漂白水，環境、器具用消毒水擦拭後，靜待10分鐘還得再用清水擦拭，期間應穿戴防水手套、口罩、圍裙，並注意環境通風。