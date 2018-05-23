全面四軌方案 八堵—南港發車量大增

2018-05-23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕基隆輕軌的優化第三軌及增為四軌兩方案，對搭車民眾有何不同？交通部鐵路改建工程局表示，兩方案初期，基隆—八堵間，每小時都可較現行台鐵營運模式增加一班車；全面四軌方案，八堵—南港單向每小時的火車及輕軌列車最高可發廿二班車，較現行台鐵尖峰發十班車，或優化第三軌後的十三至十四班車，大幅增加。

單向每小時可發22班車 現行僅10班車

台鐵三軌優化可避免冗長的土地取得時間，減少施工量體與時程，以較少投資解決部分運能不足困境；主要工程是增設第三軌交會車站，以及汐止車站規模調整。輕軌從基隆出發後，八堵站、七堵站需增設獨立候車月台，並增加北五堵、樟樹灣、南港展覽館三站，其餘都與台鐵共用車站及月台。

新增一軌 用地取得複雜但運能增

台鐵新增四軌則是將台鐵路線新增一軌道，需處理較複雜的工程、用地問題，但可更大幅增加運能。主要工程除增設車站及既有站改建外，因路線多為高架，須於道路中央設置高架橋。基隆站出發過八堵後，就拉出兩股獨立路廊，進到新設的七堵調車場站，然後經新設的六堵、北五堵站，中間不停靠百福站；抵達汐止站後不使用台鐵既有車站月台，而後經過汐科、樟樹灣站抵達南港展覽館。

目前台鐵南港—七堵，現行尖峰時段單向每小時已開出十班車，台北往基隆、花東各需五班，幾乎達路線容量上限；使用Tram-Train輕軌系統後，台北往基隆可開行三班火車、三班輕軌，多出的兩班容量就可拿去給花東使用。

但若增為四軌、採基隆至南港間全面雙軌化，除可將台鐵兩條主幹線路線容量提升至單向每小時十二班，輕軌方面，每小時可有三班台鐵列車、三班輕軌開入基隆外，依運量需求，開行北五堵站往返南港區間車，可讓該區間輕軌每小時最高開行十二班車，加上火車的十班車，單向每小時可達廿二班車。