政治力介入？郝龍斌、丁遠超傳補選文大董事

2018-05-21

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化大學今（廿一日）擬召開董事會議增補兩名董事席次，傳出現任董事、潤泰集團總裁尹衍樑提名國民黨副主席郝龍斌及國民黨榮譽主席連戰的辦公室主任丁遠超等兩人遞補董事，但遭質疑與文大淵源不深，又有政黨背景恐令組織複雜化；據悉，文大校友總會則推薦另兩名資深文大校友的文大教授王寶輝、建築師黃友良等，要跟郝、丁對決。

董事尹衍樑擬提2人遞補

文大董事會日前鬧糾紛，因校長遴選爭議導致內部分歧，引發董事長張鏡湖與其他董事張冠群、袁興夏等人互相攻訐，最後前董事李傳洪、林國賢等人辭職，預計今日將提名遞補兩席董事空缺，並討論袁興夏的董事資格問題。

文大董事會法律顧問、法律學院院長許惠峰指出，董事尹衍樑推薦的參選董事名單中，赫然出現郝龍斌及丁遠超，但質疑郝、丁二人政治色彩濃厚，且跟文大關聯較少，參選董事不知動機為何；許惠峰也強調，非對二人有偏見，而是不希望文大複雜化，盼維持純淨辦學空間，不要政治化。

應與文大有淵源 2校友擬對決

據悉，文大校友總會針對董事空缺，希望能有跟文大具有深度淵源，因此擬提名文大法律系創立時就在文大任教的資深教授王寶輝，以及建築系首屆畢業校友、知名建築師黃友良二人，希望選出對教育有熱忱、以學生為主體的董事。

文大董事會發言人張少騰說，今日會議預定進行董事增補的選舉，理論上現任董事都能推薦人選，沒有資格限制，社會賢達等可參加，預計增二人，讓董事會從九人補回到十一人，結果須看今日會議眾人決議；另董事也有人提案，要針對袁興夏的董事資格討論。

許惠峰認為，私校董事會有遴聘及監督校長之責，若成員有複雜政商關係，外務眾多，質疑是否有時間與精神可行使董事職權？舉例前台中市長胡志強就曾任文大董事，卻因公務及選舉而連續三次缺席會議；並認為文大董事應讓傑出校友擔任，至於高知名度政治人物，恐落入利用學校資源進行個人選舉等疑慮，財團負責人也易遭辦學財團化之譏，皆令人憂慮。

華岡人護校正義聯盟昨也發聲明，指尹衍樑擬提名郝、丁參選董事，兩人雖為社會賢達，但非文大校友，對於文大目前困境沒有深入了解，貿然參選，恐遭人利用，期盼兩人深思。