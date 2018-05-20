台灣又被消失 Google新聞改稱「中华民国」

2018-05-20

〔記者簡惠茹／台北報導〕Google新聞「台灣」被消失？台灣版的Google新聞主選單原本保有「台灣」選項，昨天卻悄悄改成簡體字的「中华民国」，連新聞分類項目用語和熱門主題也都變更為簡體字。台灣網友直呼：「不能接受！」Google官方回應，「已經發現這個系統錯誤，並且正在修正中。」

Google回應 「系統錯誤 修正中」

Google新聞頁面主選單中的新聞分類，分為國際、當地、商業，使用者想要閱讀不同國家的新聞，可以在主選單下方「語言與地區」的選項切換，雖然仍可選擇台灣新聞，可是主選單的選項昨天卻已找不到台灣，變成簡體字的中華民國。

此外，Google新聞頁面右方還有熱門新聞主題關鍵字，原本都是以繁體中文呈現，改版後也都變更為簡體字標籤，就連新聞搜尋引擎中推薦的關鍵字，也都變成簡體字。

點進Google新聞，更多頭條新聞中，大項目分類用字也都被改為簡體字，例如國際、商業、科學與技術、娛樂，被改為全球、商业、科学技术、娱乐，用語和字體都變成跟中國版Google新聞一模一樣。

昨有眼尖網友發現，台灣版新聞網站不但「台灣」消失，甚至被改成簡體字，直呼不能接受。

儘管Google在中國是被封鎖的網站，但是Google處理中國和台灣網站的方式還是被仔細檢視，去年十月Google只是將兩岸新聞挪到國際新聞中，就遭人投訴，指Google綠化、支持一邊一國，昨天又發生「台灣」被消失的問題，引起相當大的關注。 Google則指是「系統錯誤」。