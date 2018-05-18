私托更動收費名目 須經地方衛局同意

2018-05-18

〔記者吳亮儀／台北報導〕行政院前日公布友善育兒政策，擬補助私立托嬰中心的托嬰費，以減輕父母負擔，外界擔憂，私托業者恐巧立名目增設許多收費項目。衛福部長陳時中昨再次強調，私托不能任意更動收費名目，且都得向各縣市衛生局報准。

行政院宣布祭出三大措施，包括增設公共化幼兒園、私幼私托準公共化以及擴大發放育兒津貼。綜所稅率廿％以下家庭、未領取育嬰留職停薪津貼、也未接受公共或準公共化服務者，零歲到四歲幼兒每位每月可領兩千五百元育兒津貼。

陳時中︰未來收費不能比現在高

政府擬補助托育費用政策一出，隨即傳出部分私立托育業者收費恐增加，或擬在規定的收費項目外，再增加交通費、教材費、雜費等收費名目。陳時中昨強調，衛福部事前已調查好現在的收費情況，私托業者未來不能高於現在的收費。

陳時中表示，衛福部之前做過估算，要讓托育家庭的負擔控制在家戶可支配所得的十％到十五％以內，各項收費名目如果要更動或新增，業者都必須報准地方衛生局。

陳時中強調，現在托育場域約有一半是空缺的，希望透過補助讓更多業者進入，增加良性競爭，也會加強品質管理，未來所有收費項目都會是正面表列，也就是經過核准後才能照價收費，若沒有表列就收費，家長發現有疑問，也可向各地衛生局投訴。