不只長不高 兒童缺鈣可能發胖

2018-05-17

〔記者林惠琴／台北報導〕鈣質攝取不足，小心變得又矮又胖！中華民國肥胖研究學會理事長、敦仁診所院長蕭敦仁警告，缺鈣不只影響骨骼發育，更會增加脂肪合成，因此學童應補充足夠鈣質。

從教育部以往的學生健康檢查資料可發現，我國的國小、國中學童過重及肥胖比率為二十九％、二十八．八％，相當於每三、四人可能就有一名小胖子。

蕭敦仁說，過重及肥胖是台灣學童常見的健康問題，除與偏食、攝取高熱量食物或含糖飲料有關外，鈣質攝取不足可能也是原因之一。

9成學童 鈣質攝取量不足

蕭敦仁解釋，當食物進入消化系統後，需要透過膽酸乳化脂肪，讓腸道吸收儲存於血液中，鈣質會與膽酸結合，減少人體吸收脂肪；另一方面，若未從食物中獲得足夠鈣質導致體內缺鈣，身體會從骨頭釋放鈣質進入血液，若脂肪細胞中鈣離子濃度上升，會促進脂肪合成。蕭敦仁說明，國外已有研究證實攝取較少鈣質與肥胖有關聯性，及攝取較多鈣質較能抑制脂肪形成等。

衛福部國健署建議七至十八歲學童每日鈣質攝取量應達八百至一千二百毫克，但一○二年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，七歲以上族群鈣質攝取不足比率達九十％以上，七歲至十八歲國小、國中、高中生更是九十六．六％至一○○％未達建議量，顯示學童鈣質攝取普遍不足。

若會腹瀉 改喝優酪乳、優格

台北市泰安醫院營養師李錦秋強調，最方便補充鈣質方式是喝牛奶，國健署「每日飲食指南」建議每日應攝取一．五至兩杯乳品類（每杯二四○毫升）。至於民眾印象中高鈣食品如小魚乾或菠菜、芥藍菜等，均含有鈣質，但含量相對少，要吃到需求量較不容易。

國健署指出，若喝牛奶會脹氣、拉肚子，攝取優酪乳、優格與起司等低乳糖製品，也可獲得鈣質；素食者則建議以板豆腐、五香豆干、黑芝麻等補充鈣質，例如半塊板豆腐所含鈣質約○．五杯牛奶。

小魚乾、大骨湯功效不如牛奶

另有些家長讓孩子喝大骨湯補充鈣質，但國健署提醒，過去國內有研究採樣小吃店大骨湯發現，鈣質濃度為每毫升十六微克，換算每碗二四○毫升僅含三．八四毫克鈣質，約同重量牛奶的一．六％；研究團隊自行燉煮大骨湯，並加入醋幫助鈣質溶出，也只增至九．二毫克，顯示大骨湯並非良好鈣質來源。