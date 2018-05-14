政策奏效／新南向18國觀光外匯 躍居第2

2018-05-14

去年創造28.1億美元收入 純觀光客日均消費破200美元

〔記者蕭玗欣／台北報導〕蔡政府上任兩年來積極開發新南向市場，不過業界對於東南亞旅客帶來的觀光產值始終有疑慮。根據觀光局最新報告指出，去年新南向十八國共創造廿八．一億美元的外匯收入，超越日本成為來台觀光外匯第二大市場；其中「純觀光」的東南亞旅客日均消費更突破兩百美元，消費潛力不可小覷。

6成來台觀光 旅館住宿消費力最驚人

新南向市場過去被質疑以人數填補中客缺口，且旅遊屬性多以三、四天行程為主，消費力又不高，外界認為無助提升觀光外匯產值。觀光局去年首度針對新南向旅客進行來台旅遊調查，數據顯示，總體來看，新南向十八國來台旅客平均停留八．一夜，每人日均消費一五二．二五美元，總觀光外匯收入為廿八．一六億美元，確實與中客仍有段差距。中客平均停留夜數為七．三夜，每人平均消費約一八四．三八美元，總觀光外匯收入達卅六．九億美元。

純觀光中客 日均消費不到200美元

不過，若以目的區分，新南向旅客調查有高達六成是以「純觀光」為目的，這些觀光客來台平均停留七夜，日均消費超過兩百美元，旅館住宿消費力最驚人，一晚住宿費約六十美元，餐飲超過卅美元，其他在名特產及服飾配件則約七十美元。至於中客有七成是以「純觀光」為目的，日均消費金額約一八八美元，每晚住宿費用更只有東南亞旅客的一半。

靜宜大學副教授黃正聰表示，去年起至今，東南亞市場每個月都有卅％的成長率，目前成長力道還很強，預估今年可再增加六十萬人次，有機會超越中客來台市場。他認為，目前的成果只是剛起步，畢竟越南、印尼等國都尚未設置外辦，也未開放免簽，還有很大的成長空間，若持續深耕，成果會非常可觀。

每月成長3成 預估今年可超越中客

不過，目前新南向旅客仍集中在大台北地區，中南部業者經常抱怨未感受到新南向成果。對此，觀光局副局長張錫聰指出，新市場的旅客初來乍到，旅遊地區一定以首都為主，幾年後才會逐漸往二、三線城市擴張。觀光局今年計畫透過導引方式，逐步將旅客分流到中南部城市，例如優先在中南部縣市舉辦台日觀光高峰論壇、台韓旅遊業論壇、台灣燈會等大型活動，讓旅遊行程從南部往北延伸，也能增加南部住宿率。

張錫聰說，觀光局也將爭取菲律賓、馬來西亞和越南等國加入由我方與香港旅遊發展局發起的「亞洲郵輪專案」，增加當地郵輪彎靠台灣商機，尤其以高雄、花蓮港口為主要考量。