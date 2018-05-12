「皮蛇」癒後還很痛？ 把握黃金72小時治療期

2018-05-12

文／王綺嫻

因帶狀疱疹會在皮膚上出現帶狀分布的群聚狀水泡，看起來像蛇纏在身上，因此俗稱「皮蛇」。

根據台大分析健保資料庫發表的論文顯示，每年約有60萬人罹患帶狀疱疹，且發生率和年齡有極大關聯。50歲以下的人，每年每千人約有3.59人罹患帶狀疱疹，65歲以上則上升到12.81人。

發生原因和免疫力下降有關，尤其是Ｔ細胞的免疫力會隨年齡增加而下降，使得水痘帶狀疱疹病毒從神經節活化，而發生神經方面的症狀及皮膚的群聚狀水泡。

在水泡出現前，有可能出現單側的神經症狀，如：刺痛、抽痛、痠痛、麻刺或皮膚癢的感覺，也可能合併全身倦怠、類似感冒的症狀，病人因為這些身體的不適，可能看了許多不同的科別，卻找不到真正的診斷，直到水泡出現時才終於確診。

出疹72小時內用藥 可降低併發症

水泡出現後72小時內若能及時使用抗水痘帶狀疱疹病毒的藥物，可以有效縮短帶狀疱疹的病程，以及減少帶狀疱疹後神經痛的併發症。

帶狀疱疹後神經痛對病患造成非常大的困擾，尤其是老年族群，對這個疾病聞之色變。國外的研究顯示，罹患帶狀疱疹後30天，約有19.5%的患者仍有疼痛的現象；罹患帶狀疱疹後90天，還有神經痛的比率約為13.7%，這種長時間、不定時、不等程度的疼痛讓病患非常困擾而且焦慮。

年紀大、水泡出現前出現嚴重神經痛、免疫力低下，以及水泡出現超過72小時才開始治療帶狀疱疹的患者，有較高的風險罹患帶狀疱疹後神經痛，應該特別小心。

帶狀疱疹的疫苗在美國上市已經滿10年，研究資料顯示，注射疫苗後，一年的防護力為70%，第三年防護力為45%，在歐美，目前已經有新型的帶狀疱疹疫苗問世，防護力較不會隨時間延長而減弱。

要提醒的是，使用生物製劑和免疫抑制劑的患者若有需要注射疫苗，應先和醫師討論。

（作者為新北市恩主公醫院皮膚科主治醫師）