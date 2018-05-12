加班到凌晨兩點 門市員工爆肝

2018-05-12

4縣市勞檢中華電信 多人工時逾12小時

〔記者廖千瑩、簡惠茹、盧冠誠、楊心慧、黃建華、許倬勛、楊金城、謝武雄／綜合報導〕電信業祭出「四九九元上網吃到飽」方案， 引發全民瘋狂排隊換約，全台中華電信門市湧入申辦人潮，部分服務處甚至到凌晨兩點才消化完人龍。勞動部職安署昨表示，已要求各縣市政府針對轄區電信業者進行抽查勞檢，下週將彙整各縣市檢查結果。

服務品質不佳 ＮＣＣ進行調查

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天表示，經營者營運不當服務品質不佳，足以損害使用者權益時，應依ＮＣＣ的通知限期改善。ＮＣＣ已著手進行調查，發函要求各４Ｇ經營者儘速提出改善措施。

ＮＣＣ指出，目前４Ｇ業者持續推出低價吃到飽促銷資費方案，只要資費內容沒有損害消費者權益或不公平競爭，沒有規範業者不能推出新的優惠資費方案。然而，４Ｇ業務經營者推出新方案時，應通盤考量既有客戶權益、評估申辦通路、客服處理能量、維持新舊用戶服務品質及照顧員工勞動權益。

台北市勞動局勞檢處昨展開稽查，抽查中華電信信義威秀服務中心時，抽查到的六名員工工時全都超過十二小時，認定中華電信嚴重違反勞基法。桃市、南市、高市勞工局昨日針對各地中華電信的門市勞檢，都有多名員工一日工時超過十二小時，將依法裁罰。

鈔票掉進碎紙機欲哭無淚 台銀：可兌換

中華電信甚至傳出有職員結帳到手軟、昏了頭，讓兩張面額一千元現鈔掉進碎紙機，欲哭無淚。台灣銀行發行部表示，當事人可自行拼湊後，送至銀行依比例兌換。

台銀發行部主管指出，若每張現鈔拼湊比例介於五十至七十五％間，可兌換鈔票面額的一半；若拼湊比例超過七十五％，判斷兩邊號碼吻合，就能全額兌換。

台灣通信網路工會昨發布新聞稿，強調四九九上網吃到飽方案一推出後，各地服務中心湧入申辦人潮，服務櫃檯員工陷入超時工作、過勞並承受高度壓力亂象，中華電信事前沒有做好完整配套措施。