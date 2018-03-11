抽菸又有家族史 肺癌年輕化

2018-03-11

記者吳亮儀／台北報導

肺癌是癌症死因第一名，且近年死亡人數逐漸增加，胸腔內科醫師指出，近年來30歲到40歲的年輕病患逐漸增多，占了近一成左右，這些患者幾乎都有抽菸、肺癌家族史。

30-40歲病患增多 占1成

高雄長庚醫院胸腔內科醫師王金洲說，以往肺癌患者平均年齡約60歲，但近年吸菸年齡逐漸降低，而罹患肺癌的年齡層也有往下移的趨勢。

王金洲說，因肺癌的初期症狀不明顯，約7成的肺癌患者因有症狀就醫檢查才知罹癌時，多已經晚期，嚴重時像是骨痛、口齒不清、神智略帶恍惚、且顏面出現類似中風等情況，都有可能是肺癌的徵兆。

根據統計，2016年全台有超過9千人死於肺癌，占死亡人數5.4%，超過男性發生率最高的大腸癌、女性發生率最高的乳癌，更首度比「國病」肝癌致死高出千人，換算不到一小時就有一人死於肺癌，5年存活率低於5%，也被公衛界認為是新國病。

王金洲說，這幾年肺癌出現年輕化趨勢，甚至有10幾歲到20歲的患者，他們幾乎都有抽菸或肺癌的家族史，雖然近年醫界懷疑空氣汙染可能也是導致肺癌的主因之一，但因空汙而致病的因果關係太難認定，因此就科學來講還不能就此認定空汙是致病主因。

早期發現 開刀搭配化療

面對肺癌的治療方式，王金洲說，若是早期發現的話，第二期或第三A期之前都可以藉開刀割除腫瘤，再搭配輔助性化療。

王金洲說，若是到晚期、例如第三B期和第四期後，就不適合開刀了，需要有全身性的治療，例如化療、標靶藥物治療、免疫療法等方式治療。

王金洲說，目前市面上肺癌標靶藥物需檢測突變基因EGFR/ALK，使用後有約70%到80%效果，但只能控制和避免惡化。

王金洲說，一般來說肺癌還是以50歲以上到70幾歲的人最多，建議若有吸菸、有肺癌家族史的50歲以上民眾，每年可定期做LDCT低劑量電腦斷層掃描，確認有無初期肺癌，可及早控制。