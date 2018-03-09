醬油製程 明年起外包裝需標示

2018-03-09

〔記者吳亮儀／台北報導〕醬油是民生必需品，但許多醬油製程資訊不明，衛福部公告「包裝醬油製程標示規定」，明年起，新生產的醬油外包裝要標示「速成」、「水解」、「混合（調合）」或「釀造」字樣。

食藥署將醬油明訂為以大豆、脫脂大豆、黑豆、穀類等含植物性蛋白質原料，以「速成」、「水解」、「混合（調合）」或「釀造」的加工方式，可添加食鹽、糖類、酒精、調味料等原料或食品添加物製成的產品。

食藥署科長李婉媜說，新規定明年元旦上路，但指的是「製造日期」，明年起製造的醬油產品就得符合規範，否則應標示而未標示可處三萬元到三百萬元罰款、標示錯誤可處四萬元到四百萬元罰款。

根據醬油製成方式，以酸或酵素水解含植物性蛋白質原料，未經發酵製成的醬油，就要在包裝明顯處標示製程「水解」字樣；以酸或酵素水解含植物性蛋白質原料，並經發酵方式製成的醬油，應在包裝明顯處標示製程「速成」字樣；以混合方式製成醬油，應在包裝明顯處標示製程「混合」或「調合」字樣。

至於「釀造」醬油應以製麴發酵方式製成，且其總氮量須達每一百毫升○．八公克以上（黑豆醬油總氮量達每一百毫升○．五公克以上），總氮量未符合而標示「釀造」字樣，就屬於標示不實。

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