管制車輛硬闖蘇花改 不僅挨罰還要記點

2018-03-05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕二月五日通車的蘇花改蘇澳至東澳段，目前只開放小型車通行，但常有機車、大型客貨車闖入，讓執法人員疲於奔命。為此，公路總局三月一日起將蘇花改劃為「管制路段」加重罰則，若有小型車以外車輛闖入，除依法開罰外，還會記違規點數，希望嚇阻「闖關」。

根據警方統計，蘇花改二月共計有一八五件違規「闖關」案件，平均每天約七至八件，其中普通重機一一五件最多、大型重機卅二件次之。

公路總局雖加強標示牌設置，蘇澳警察分局也派員廿四小時在沿線待命攔查，但仍有車輛闖入。

蘇花改蘇澳到東澳車程約十分鐘，較舊蘇花公路（台九丁線）節省廿分鐘；除了節省時間外，據了解，很多人想體驗這條全新道路，甚至傳出遊覽車乘客集資幫司機「代繳」罰單，協助闖關。

為嚇阻闖入行為，公路總局依據「道路交通管理處罰條例」第五條規定，將蘇花改公告為「管制路段」，若機車、大型客貨車違規闖入，不僅開罰九百至一千八百元，還會記違規點數一點，半年累計六點將吊扣駕照一個月。

公路總局四工處交控中心主任陳國正說，公告發布後會請警方加強執法。宜蘭監理站也行文全縣遊覽車業者，通令司機遵守蘇花改相關規定，未來若開放大客車等相關車輛通行，「禁行令」就隨之取消。

不過，陳姓遊覽車司機不滿地說：「不是要給大家安全的路嗎？」大家都有繳稅金，為何通車後卻讓大車繼續走山路，小車走新路，大車誤闖不僅開罰還要被記點，公路總局此舉是本末倒置。