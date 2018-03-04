皮秒雷射停看聽 除斑也有副作用

2018-03-04

圖．文／陳宇飛

近兩年來，只要看到雷射除斑的報導，一定會有「皮秒雷射」這4個字出現，皮秒是什麼？有這麼神奇嗎？

◎皮秒的定義：皮秒是從英文picosecond翻譯而來，是指每一次擊發雷射的時間（脈衝時間）只有10的-12次方秒。

◎皮秒雷射的優勢：目前除斑雷射最普遍的機種是淨膚雷射，其脈衝時間為10的-9次方秒，這樣的脈衝時間差距，在臨床上的表現和應用就產生很大的差異。

去除黑色素斑點的理想原則是「利用雷射的選擇性光熱效應，除去色素顆粒，但不傷害黑色素細胞」。淨膚雷射可以大致滿足此原則，但是，臨床上和統計上，仍有約16-20%的人接受淨膚雷射後產生「反黑和點狀白斑」的副作用。

可能的成因是雷射的光熱效應無法精準控制，導致過度發炎（反黑）、或是黑色素細胞因光毒性死亡（白斑）。

皮秒雷射因為脈衝時間比淨膚雷射短了1000倍，使得熱效應大幅減少，而大大減少了副作用產生的機會。另一方面，短時間高能量的脈衝，可以更精準的震碎黑色素，進而提高除斑效率。

◎皮秒雷射的應用：除刺青、除色素斑點是最主要的功能；此外，當加上微透鏡陣列技術時，更可以透過把能量聚焦在真皮層，刺激膠原蛋白新生而達到改善毛孔粗大、細紋、中淺層痘疤的效果。

◎你需要皮秒雷射嗎？若是敏感性膚質者、雷射術後有反黑疑慮者、「想要改善毛孔、痘疤、細紋，但是無法接受傳統磨皮雷射（如飛梭雷射）修護期者」、以真皮層斑（深斑）為主者，也許可以考慮此治療方式。

◎不一定需要皮秒雷射者，包括：以曬斑、雀斑、角化斑（如老人斑）為主者、單純想膚色明亮或是維持膚況即可者。

每個人膚況、體質、斑點深淺都不同，請大家在決定施打雷射前，與專科醫師詳細溝通，多停、看、聽。

切記！最貴的雷射不一定是最適合你的雷射，同一台雷射由不同的醫師操作，也會產生不同的效果！

（作者為飛悅皮膚科診所院長）