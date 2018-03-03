長輩貧血、胃口差 竟是「骨髓纖維化」

2018-03-03

記者翁聿煌／新北報導

許多長輩隨著年紀增長而覺得健康變差，醫師提醒，長輩如果有長期腹痛、左上腹摸到硬塊、食慾不振、皮膚搔癢、骨骼疼痛、夜間盜汗及貧血等症狀，可能罹患罕見的「骨髓纖維化」，此病好發於高年齡族群，因初期病症不明顯而常被忽略，要及早檢查、及時治療。

好發高齡族群

雙和醫院血液腫瘤科醫師蘇勇誠指出，依統計資料，「骨髓纖維化」是後天性的罕見疾病，致病原因仍不明，在國外每10萬人中約有0.5人至1人罹病，台灣的每年罹病個案新增數約150人，好發年齡是50-80歲，男女發病的機率差不多。

留心10大症狀

他表示，「骨髓纖維化」有10大常見症狀，包括腹部不適（因脾臟增大擠壓其他器官）、疲勞、搔癢、骨頭疼痛（廣泛性，非指單純關節疼痛或關節炎）、吃東西很快就飽（易飽足感）、活動力不佳、注意力不集中（相較於診斷前）、夜間盜汗、發燒（體溫超過37.8℃）以及體重減輕，若民眾有持續超過4項症狀，建議健康檢查了解血液及腹部是否有異常，或到血液腫瘤科門診。

蘇勇誠說，超過一半的「骨髓纖維化」病患是在健康檢查中的血液常規檢查與超音波檢查時發現，第一是原發性，第二是繼發性，有10%-20%機率會轉化為急性白血病，針對「骨髓纖維化」治療方式，目前有藥物治療、放射治療、支持性療法及造血幹細胞移植等。