全球第一輛！台製純電動超跑MISS R 恆春測試

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣松下電器集團董事長洪裕鈞以個人名義，與美國TESLA電動車廠前主管齊塔克（Azizi Tucker）攜手成立的行競科技，昨早出現在恆春機場跑道，為全球第一輛兼具賽道及越野性能的MISS R純電動超跑進行測試，現場除了黑色原型車，還有TESLA超跑做對比，全程雖不開放，仍有不少車迷在遠方爭睹。
根據車迷爆料，洪裕鈞及齊塔克三月一日與拍攝團隊出現在墾丁風吹砂路段，隔天早上先有紅色TESLA超跑進入恆春機場跑道行駛，緊接著出現一輛大型貨卡，緩緩從車後降下「黑色巨獸」，雖然仍是原型車的樣貌，已看得出是曾在媒體曝光的MISS R純電動超跑。
測試過程中，洪裕鈞不斷前後檢視，拍攝團隊多次讓TESLA超跑進行加速測試，但MISS R始終未正式實測，現場人員發現車迷聚集拍攝，便走向機場圍籬苦勸「這項測試不開放」，要求民眾離開。
機場人員表示，這場跑車測試拍攝經民航局核准，規定時速需在六十公里以內，但廠商對細節都保密到家，只知是電動車廠商申請。
售價百萬美元 預計今年量產
據報導，「MISS R純電動超跑」是國人首度研發自製電動賽車與超跑，號稱比最新款的保時捷還要快，預計今年可量產，售價高達百萬美元，這台全球首創電動賽車，宣稱跨界超跑，不但可奔馳在馬路與賽道，一旦換上越野輪胎，還可保持安靜無聲穿梭山林間。
洪裕鈞與齊塔克共同創立的「行競科技」，根據官網資訊，全新的「MISS R純電動超跑」採碳纖維與鋁合金複合材質打造車身，內在動力核心是四具四百五十伏特的高效能驅動馬達（四千兩百顆鋰電池），將可迸發出1341hp的最大馬力，從零加速到一百公里只要兩秒鐘，最高極速則設定在兩百七十一公里。