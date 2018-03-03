重度睡眠呼吸中止症 影響柯錫杰創作

2018-03-03

攝影大師

〔記者吳亮儀／台北報導〕攝影大師柯錫杰四年前因睡不好就醫，發現罹患重度睡眠呼吸中止症，嚴重影響精神、體力及攝影工作，經使用呼吸輔助器治療後，不僅打呼明顯改善，現在只要睡滿八小時就精神飽滿。

睡不好 鼾聲嚇醒妻

八十八歲的柯錫杰昨天和妻子樊潔兮一起分享親身經驗，一開始是太太說他打呼聲很大，常會嚇醒她，覺得很訝異；他自己只覺得白天很累、下午還想睡覺，精神狀況不太好，連帶影響拍照時的思考能力，經過睡眠檢查確認是重度睡眠呼吸中止症。

新光醫院胸腔內科暨睡眠中心主任林嘉謨說，睡眠呼吸中止症分為阻塞與中樞兩大類型，阻塞型睡眠呼吸中止症是最常見的睡眠障礙之一，原因是睡眠中呼吸道肌肉張力降低而塌陷，柯錫杰就是此類型。

林嘉謨說，患者會因睡覺時缺氧、心跳就須跳得更快來維持全身氧氣供應，間接導致交感神經興奮、血壓升高、心臟負荷愈來愈大；近年研究發現，心臟衰竭患者有約五成合併有睡眠呼吸中止症。

一般來說，阻塞型睡眠呼吸中止症在男性盛行率約四％、女性二％。林嘉謨說，一半病人選用睡眠呼吸輔助器治療，可大幅減輕呼吸中止的嚴重程度。

柯錫杰說，經過治療後，身體和精神好了很多，晚上約十點半睡覺，睡八個小時就能有好精神，不像之前即使睡十個小時仍覺得累。去年我駐美代表處邀請柯錫杰赴美為雙橡園拍照，他花了五天時間拍攝了許多美照。

新式輕型呼吸輔助器 方便攜帶

林嘉謨說，若經常出差、出國，超過一公斤重的呼吸器攜帶困難。像柯錫杰之前到美國為雙橡園拍照時，就被航空公司要求減輕行李重量；目前已有旅行用的睡眠呼吸輔助器上市，重量僅三百公克，攜帶相當方便。

林嘉謨說，俗話說「十個男人九個會打呼」，偶爾打呼還好，但若持續很長一段時間、且鼾聲越來越大、吵到枕邊人、白天精神狀況不好，最好儘速檢查。

林嘉謨說，許多患者是因肥胖造成呼吸道狹窄，因此控制體重可減輕病況，也是較好的改善方式。