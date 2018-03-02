暖暖春日適合養肝 中醫教你小秘訣

2018-03-02

記者翁聿煌／新北報導

時序進入春季，根據中醫論點，氣溫逐漸暖和，萬物開始生發，也是人體肝氣盛、活動力強的時刻，中醫師提醒，現在正是養肝好時節，要常保持心情愉快，釋放壓力，並多吃綠色食物，有空時不妨按摩穴位，改善循環，也可以提升免疫力。

台北慈濟醫院中醫科醫師游志勤表示，春天氣候不定容易心浮氣躁，當煩惱多或心情起伏大，肝氣就容易阻塞，很傷肝，因此要時常保持心情愉快，釋放壓力，才能讓肝氣暢通、不鬱結。

他指出，減輕壓力、好心情的根本是要作息正常，尤其是晚上11點到凌晨3點這段時間，是人的膽經與肝經運行時間，熟睡有助肝膽經的新陳代謝；春日養肝護肝就要多吃青色、綠色食物，如青花菜、青椒及深綠色海帶等。

此外，可以吃一些補陽氣、性溫味甘、清熱解裡、滋養肝臟的食物，如香椿、菠菜、茼蒿、豆芽菜、青椒、蘆筍、紅蘿蔔、蔥蒜、韭菜、番茄等蔬果。

每天喝1至2杯約500毫升的茶飲，可助養肝，像是菊花、玫瑰花、枸杞、山楂、決明子等都非常適合入茶。

按摩經絡也有助舒肝、養肝、改善循環並提升免疫力、預防疾病。例如行間穴、太衝穴，有助理氣；三陰交穴、足三里穴，可養血養氣、補肝血，時時按摩這些穴位10到15分鐘，有很大的幫助。