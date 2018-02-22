65歲以上 每13人就1人失智

2018-02-22

衛福部研究：未來45年 台灣失智人口日增36人

〔記者吳亮儀／台北報導〕高齡社會，失智照護問題大！

衛福部曾委託台灣失智症協會做流行病學調查，以去年七月人口統計資料估算，台灣六十五歲以上老人每十三名就有一名失智，而八十歲以上的老人每五名就有一名失智，失智症人口超過二十六萬人。

全台失智症人口 超過26萬人

研究顯示，高齡者每增加五歲，失智症盛行率會越來越高，例如六十五歲到六十九歲約三．四％，八十五歲到八十九歲高達廿一．九二％；未來四十五年中，台灣失智人口數以平均每天增加卅六人速度成長。

亞東醫院神經醫學部一般神經科主任甄瑞興說，美國曾有研究證實，透過積極運動、健腦訓練能延緩退化程度，可有效改善失智老人的臨床症狀，減少家屬的照顧壓力及社會國家的負擔。

頸動脈血液流速慢 三高患者風險高

中央研究院研究員潘文涵團隊也曾發表研究，失智症預測因子除了年齡、家族病史、遺傳基因外，「頸動脈血液流速」已成為最新的觀測指標，一旦流速低於每秒十六公分，代表血流不夠順暢，很有可能是失智症高風險群。

研究團隊認為，頸動脈血流速度慢，就代表血管內可能出現硬化或斑塊等阻抗因素，影響血液的流動速度，血液一旦難以送到腦部，腦部缺血，認知能力也會隨之下降。

另外，若有「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）症狀，也可能影響血液流動速度。

因應失智症人口增加，衛福部在長照2.0中也納入失智症照顧，預計將在全台設立廿個失智共同照護中心，協助疑似失智個案的就醫確診及個案管理，提供失智症照顧者對於生活照顧、醫療照護諮詢、服務、協調、轉介與追蹤。

記憶混亂、個性改變 皆初期病徵

失智症協會也提醒，失智的早期症狀包括記憶力減退影響生活、無法勝任原本熟悉的事務、對時間地點感到混淆、有困難理解視覺影像和空間關係、言語表達或書寫出現困難、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力、判斷力變差或減弱、情緒和個性的改變等。

若自己或者是身邊長輩有出現前述狀況，建議盡快尋求專業的神經內科或是精神科醫師做完整檢查和診斷。