新港奉天宮抽國運籤 政治和諧就屬中上

2018-02-20

〔記者陳璟民、詹士弘、張聰秋、謝介裕／連線報導〕嘉義縣新港奉天宮昨天（戊戌年正月初四）上午循傳統抽公籤，國運籤得甲戌「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷，命內此事難和合，更逢一足出外鄉」；奉天宮董事長何達煌解籤強調，天上聖母諭示政治一定要和諧，不要鬥爭，這樣下半年國運會較好，若內耗則國家經濟不會好。

廟方解籤 若內耗國家經濟不會好

何達煌表示，媽祖靈籤很準，今年國運籤的意義是政治要和諧，政治人物合作，希望不要內耗、鬥爭，各界都打拚經濟，國運下半年才會變好、否極泰來。媒體詢問此籤的吉凶等級？何說，若政治和諧，屬中上籤，反之則屬中下籤。

西螺福興宮 抽出中上國運籤

雲林西螺福興宮大年初四子時抽戊戌年國運籤，籤詩暗示主政者要盡快推動對百姓有利的政策，只要有心努力，經濟自然能夠好轉。福興宮董事長楊文鐘表示，太平媽指示戊戌年國運籤為第五十九首癸酉，內容為「有心作福莫遲疑 ，求名清吉正當時，此事必能成會合。財寶自然喜相隨。」為中上籤。

鹿港天后宮 3行業抽到吉祥上籤

彰化縣鹿港天后宮昨也為各個行業抽出運勢籤，包括食品商、肥料什穀商、進出口商，都抽到吉祥的上籤，其中，肥料什穀商做生意將「財運亨通、諸事咸宜」，而食品商做生意將「貨物生財、安穩得利」，進出口商將「目下若守、新年乃佳」，意旨從事這些行業的生意人，只要努力打拚並守成，都有機會賺大錢。需要加強注意的是建材商、飲食業、娛樂事業商。原本就不是很好、今年有機會翻身的「特別籤」則是農藥商。