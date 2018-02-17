中市浩天宮搶頭香 竟又撞翻天公爐

2018-02-17

〔記者歐素美、黃美珠／綜合報導〕「搶頭香」是台灣廟宇除夕夜的重頭戲，台中市梧棲區浩天宮今年除夕搶頭香，驚傳信眾不慎撞倒二百多公斤的天公爐，而這已不是浩天宮的天公爐第一次被撞倒，二○一一年搶頭香時也曾發生過一次，當時還因此停辦過搶頭香一次，不料，歷史重演，但重建委員會主委王經綻表示，重建後天公爐將採用環保爐，應該就不會再被撞倒了。

浩天宮於十五日除夕舉辦搶頭香活動，子時廟門一開，信眾即持香衝進廟內，一名男子順利搶得頭香，後方民眾卻撞成一團，還將天公爐撞倒，致香灰散落一地，一旁廟方人員瞪大眼睛，不敢相信歷史竟然重演，趕緊將公天爐扶起來。

王經綻表示，浩天宮的天公爐屬「寶鼎」類型，非一體成型，致重力撞擊上下會分離，這次雙龍搶珠把手並被撞斷，由於浩天宮即將重建，未來天公爐等會移到行館，這是最後一次在舊址舉辦搶頭香活動，未來新廟將採用環保天公爐，相信不僅不會被撞翻，而且還可減少PＭ2.5污染。

天公爐被撞翻，廟方則在臉書粉絲網頁上寫下「新建媽祖厝，頭香翻新意，爐香新彩頭，新春好吉兆」，認為打翻香爐是新春好吉兆，希望民眾不要太在意。有民眾將浩天宮天公爐被撞翻的影片po上網，網友紛留言表示「這怎麼撞的？傻眼」、「翻爐哥換人了」、「迎新送舊，新的一年越來越好，沒事的，媽祖婆太高興了」。

香火旺 竹市竹蓮寺玻璃熱爆

另，有二三八年歷史的新竹市竹蓮寺，昨天短短不到十二小時就湧入至少兩萬人次前去燒香祈福，信眾旺到讓該寺的點香器因使用過於頻繁，熱爆了點香器下方的膠合玻璃，「砰」一大聲把香客給嚇了一大跳，所幸沒有任何人受到傷害。