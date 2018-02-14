雲翠大樓開拆 賑災善款湧入11億

2018-02-14

〔記者王峻祺、游太郎、李容萍、許倬勛、邱芷柔／綜合報導〕花蓮震災邁入第八天，傾塌的四棟大樓除統帥飯店拆除完畢，正進行土石清運外，白金雙星、吾居吾宿大樓尚在拆除中，另災損最嚴重的雲門翠堤大樓，則因大樓頂端傾斜嚴重，怪手沒有平面立足點，正式拆除作業直到昨晚才得以進行。花蓮縣政府昨公布賑災善款累計十一億元，收容所今關閉，災民及配合拆除作業撤離戶都將入住飯店。

雲門翠堤大樓十一日終止搜索行動後，改由大批工班進場進行拆除作業，但因樓高逾四十米，技師僅能逐步堆置土方、墊高施作平台，昨晚六時十四分才開拆。

台灣省土木技師公會理事長張錦峯說明，目前進出六百多輛砂石車，堆置約二千立方公尺土方，持續施作大樓傾塌面怪手的作業平台，從最頂端的突出建物開始拆，待頂端拆出另一個平台，吊車就會將怪手陸續吊上去作業，而大樓背面則正在拆除。整體工程浩大，預估年後才能拆光。

收容所今關閉 災民入住飯店

花蓮縣長傅崐萁表示，會在安全的範圍內積極趕工，讓警戒撤離區的居民盡早返家。收容所今將關閉，災民及撤離戶已安排入住花蓮市褔康飯店，並辦理圍爐晚會。

他說，經初估花蓮危樓還有十一棟，縣府將持續與台灣省土木技師公會合作，民眾有疑慮就會去檢測，只要張貼危樓紅單，就必須撤離，縣府會予拆除、安置及重建，住戶也將視同災民，給予安置、重建、補助。

另找公有地興建永久屋

傅崐萁說，目前湧入的海內外善款已達十一億，距離廿億元的重建目標愈來愈接近，正積極尋覓安全的公有地興建永久屋。住在屏東榮民之家的八十九歲榮民王彬，昨天拿出省吃儉用半年的積蓄五萬元賑災，他說，生活可以過就好，希望他的積蓄可以發揮更大的功用。

震災之後，花蓮觀光客大減，重建路漫長。行政院發言人徐國勇表示，觀光局將投入五千五百萬元提振花蓮觀光產業，花蓮震災救助及重建專案小組召集人、行政院政務委員陳美伶是「花蓮的女兒」，重建工作絕不會虧待花蓮。陳美伶表示，春節結束將召開第四次重建專案會議，待花蓮縣政府府盤點損失後，中央會撥出預算協助，也鼓勵大家春節到花蓮玩。