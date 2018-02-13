小四童捐千元 指名縣長伯伯救災用

2018-02-13

〔記者王峻祺、王錦義、沈佩瑤、游太郎、吳俊鋒／綜合報導〕花蓮強震後，各界愛心、善款陸續湧入，台北市大同國小四年級學童陳怡岑及就讀同校幼兒園的妹妹陳思華，九日用掛號信寄出獎學金一千元，指名要給花蓮縣長傅崐萁，讓「傅縣長伯伯」救災用，呼籲全台學生都能省下十元、百元，作為救災善款。

陳家姊妹將這學期自教育部領到的獎學金一千元，寄到花蓮縣政府，寫著：「因花蓮地震，我把獎學金一千元捐拋磚引玉救災用，希望全省同學能十塊、一百塊捐給花蓮縣政府救災用。」

花蓮縣府收到信件後，直呼「揪感心！」傅崐萁透過幕僚轉述表示：「她們對花蓮的愛，縣長伯伯收到了！」要同仁回電謝謝這二名學童，因為她們的善心舉動，給了重建團隊更大力量。

花蓮縣府收到7.5億善款

陳怡岑及家長婉拒採訪，透過校方表示一千元不多，卻是孩子的一片心意，希望份善心能激起更多漣漪，幫助花蓮災後重振。

全台善款陸續湧入，截至昨天，花蓮縣府收到七．五億元。民間善款將交給善款監督委員會，由紅十字會總會長王清峰擔任委員會召集人，王清峰昨保證善款絕對公開、透明。傅崐萁說，監督委員會委員包括受災戶災民代表，善款支應全由委員會通過後行使，支用每週公布一次。

王定宇批傅政治操作賑災

花蓮賑災款項與補助的疑義餘波盪漾，立委王定宇在臉書開砲，怒批傅崐萁刻意政治操作地去比較台南前年的二○六地震補助，瞎扯數據。王定宇也指出，花蓮發放公善款時，傅竟要受災戶到縣府禮堂排隊領取，除了自己的老婆立委可一起參與外，其餘的媒體、民代都禁止進入。做功德的金紙，竟然都用公款送給民眾，還印上縣長大名。更暗批在救援期間，「花蓮震災縣長」竟送公關水果禮盒給台北市里長，「一心多用，令人讚嘆」。

傅崐萁：善款支用每週公布

傅崐萁說，所有花蓮農產的行銷，都是在一月份就已經執行，希望大家要發揮社會道德良心，對受災戶、災民有更多的關切跟支持，不是做不實攻擊。