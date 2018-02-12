下腹痛、反覆高燒 卵巢膿瘍作怪

2018-02-12

文／林士文

一名47歲婦女經歷2天嚴重下腹部疼痛，疼痛加劇後，反覆高燒不退，來到本院急診求治，腹部電腦斷層確診為卵巢膿瘍。

在急診注射強效抗生素後仍高燒不退，且白血球及發炎指數急速攀升，與醫師討論後，因有引發嚴重敗血症之虞，決定選擇腹腔鏡清創手術。

腹腔鏡清創手術過程中發現，左側卵巢已形成近9公分的膿瘍，並流出黃綠色臭液，且沾黏嚴重，經腹腔鏡切除壞死感染的卵巢組織後，在體內放置引流管，導引殘餘發炎液體，手術後仍持續抗生素治療，術後隔天白血球已降到正常值，也再無發燒情形，術後4天即出院返家。

正常生理下，骨盆腔內器官如子宮、卵巢及輸卵管是無菌的，而子宮頸內會有黏液防止細菌入侵。

造成卵巢膿瘍最主要的原因是陰道病菌先感染子宮頸，破壞了子宮頸的保護作用，進而往上跑到子宮，沿著輸卵管進到卵巢，輕則發炎，若未經適當治療，感染嚴重時會形成膿瘍，甚而引發敗血症。常見的致病菌中，有半數是披衣菌及淋病造成的，多半與性行為有關。其他少見原因包括：流產手術、子宮內避孕器置入、長時間使用衛生棉條或免疫力下降等。

◎預防卵巢膿瘍的方法：

●安全性行為及單一性伴侶。

●在月經期外，儘量不要使用衛生護墊或衛生棉條。

●避免陰道灌洗，以免改變陰道的酸鹼度，促進「壞菌」生長。

●性行為時若使用保險套可減少發炎機率。

●避孕器要定期更換，至少5年內要更換一次。

此外，若有下腹痛、陰道分泌物增加、發燒畏寒、不正常陰道出血、小便疼痛等症狀時，應立即尋求婦產科醫師確診是否可能罹患卵巢膿瘍，及早接受治療。

（作者為國泰綜合醫院婦產科醫師）