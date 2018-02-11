口腔功能重建 咀嚼美味人生

2018-02-11

文／黃意方

62歲黃先生數年前因接受口腔癌切除手術失去咀嚼功能，平常只能食用磨碎的食物。雖然手術相當成功，但是熱愛美食的他，卻無法接受口腔功能缺損帶來的生活衝擊。

2年前他到門診就醫表達渴望能恢復咀嚼功能。經過醫療團隊長期合作下，達成了黃先生長久以來再度品嚐美食的夢想，美味的人生增添了生命的色彩與滿足。

口腔癌患者常因癌細胞侵犯，必須切除部分下顎骨，所以80%的患者在口腔癌手術後會發生咀嚼困難與口水無法控制的狀況。加上放射線和化學治療藥物會造成唾液分泌減少，張口困難及口腔黏膜潰瘍，所以口腔癌患者無法以傳統活動假牙重建缺牙區域，若勉強佩戴穩定度不佳的活動假牙，可能會引發難以治癒的顎骨壞死。

從1980年起，臨床上已廣泛使用人工植牙來對於口腔癌的病人進行口腔缺牙重建，長期追蹤下植牙的成功率介於64%到100%。因為目前口腔癌存活率相當高，如何在癌症治療後重建口腔功能、提升患者的生活品質，成為相當重要的課題。

臨床上發現，一般腫瘤切除後的8至12個月是復發的高峰期，骨細胞的活性以及血液灌流要一直到放射線治療後的6至12個月才會逐漸恢復，所以口腔重建治療建議等到患者口腔生理狀況穩定之後再進行，同時也會請患者在口腔重建前先戒菸、並維持良好的口腔衛生及適當的張口度。

口腔功能重建的過程是非常複雜與困難的，需要各科專家發揮所長、相互配合，才能提供患者理想的治療效果。

（作者為林口長庚醫院一般牙科主治醫師）