長途旅遊搭機 慎防下肢血栓

2018-02-09

圖‧文／柯博仁

李先生（化名）是高中英文老師，去年他趁著春節期間，和家人一同安排了一趟義、瑞、法深度文化之旅。12天的充實旅程結束，搭機返台途中睡了一覺，一下機就感到小腿腫脹疼痛難忍，直奔醫院門診。

結果是李老師的靜脈曲張宿疾發作，合併急性表淺靜脈血栓炎。超音波檢查顯示，大隱靜脈逆流及穿透支閉鎖不全，血管外科醫師給予藥物治療，即刻安排了靜脈雷射微創手術，並在術後建議他穿一個月的氣墊襪。隨後完全康復，連以往上課到下午會發生的下肢疲累情形，再也不曾發生。

微創手術解靜脈曲張宿疾

近年來，越來越多人在春節期間出國或在國內進行旅遊。為了能體驗更多的景點，免不了搭乘長途飛機或公路運輸。在交通工具上利用時間休息時，常常都是久坐不動，數十分鐘甚至數個小時沒有起身行走，因而血液容易鬱積下半身，進而形成靜脈血栓。

情況輕微者只是小腿痠痛，以及感覺紅腫熱等發炎；更嚴重者有可能血栓堆積在深部靜脈，而形成長期靜脈瓣膜閉鎖不全的後遺症，甚至肺栓塞發作等生命危險狀況。

容易形成靜脈血栓的另一個因素是水分攝取不足，而使得血液變濃稠，易生成血塊。

長途旅遊行程，一個景點接一個景點，往往眼睛看著美景，而嘴巴忘了喝水。連假期間，塞車是家常便飯，民眾往往因為怕在車上如廁不便而刻意少喝水，這也使得靜脈疾病在長途運輸搭機（經濟艙症候群）或坐車時特別容易急性發作。

原本就有靜脈疾病的人，在長途坐車或飛行後，是發生血栓相關併發症的高危險族群。如容易腳腫、腳累、腳踝色素沉積或是下肢青筋浮起，可能是腸骨靜脈狹窄或下肢靜脈曲張等靜脈疾病，千萬不要輕忽。

（作者為林口長庚醫院血管外科醫師）