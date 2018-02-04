《健康聚寶盆》關節退化不想動 運動養肌要及時

2018-02-04

文／王大翊

氣溫不斷探低，近來不少年長患者因關節痠痛就醫。X光檢查後發現，大半都有關節退化症狀，宛如「人體氣象台」。若疏於治療或保健，長期下來，肌肉勢必逐漸萎縮，屆時就算更換人工關節，恐怕也只治標而無法治本，無法享受晚年自在生活。

痠痛猶如氣象台 要適度運動

天冷常造成關節疼痛部位包括：膝蓋、腰椎、頸椎以及手腕等，有時疼痛還會伴隨輕度僵硬，但通常在下床活動或者稍微熱身後，疼痛狀況就會漸漸解除，只是當休息一陣子或者早上剛起床，又會再度痠痛，嚴重者甚至有痛不欲生的感覺，如此周而復始，讓長輩們困擾不已。

經過檢查後，發現罹患關節退化的比例都高達7、8成以上，再加上天氣轉冷，會讓疼痛感覺更加嚴重，主要原因在於氣溫降低會造成血液及代謝循環速度減緩，導致體內代謝產物堆積，因而加重痠痛。另外低溫也會造成肌肉緊繃，筋骨不易活動，

治療方式來說，會依患者病情輕重程度，分別給予藥物、物理治療或者手術等不同建議，但不少長輩常以麻煩為由，忽略初期的治療步驟，導致病情日益嚴重，原本的脊椎滑脫變成坐骨神經痛、膝關節退化成O型腿，甚至脊椎彎曲導致長期駝背，最後還是不得不採取手術方式治療。

肌萎再換人工關節 改善有限

更常被忽略的，則是因關節疼痛無法行動所造成的「肌肉萎縮」，因為老人家常因痠痛而無法外出或不願運動，選擇整天枯坐在椅子或床上，長期累積下來，肌肉不斷惡化萎縮，即便開刀治好關節退化，最終還是會因為兩腳肌肉無力無法自由行動，只得眼睜睜看著子孫們開心出遊，本身也無法自理生活，身體機能越來越差。

持續運動 並攝取足夠蛋白質

因此，建議長輩們平時除了必須攝取足夠的蛋白質增長肌肉，同時也要養成持續運動的好習慣，例如伸展運動可提升柔軟度，避免骨骼肌肉受傷，步行也能提升下肢及背部肌力，增強平衡能力防止老人家的摔倒意外。

提醒長輩們要注意，運動的強度與時間適可而止，以免健身不成反受傷，可就划不來了。

（作者為亞洲大學附屬醫院腫瘤及關節重建科主任）