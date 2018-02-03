70歲嬤如廁眩暈 耳石脫落作祟

2018-02-03

文／陳建志

一名70歲女性某日清晨起床準備如廁時，突然感到眼前發黑，彷彿快要昏倒；如廁後，回床躺下準備再睡時，突然感到四周景物都在旋轉，差點跌落床下。

往後數週，只要她突然向右轉頭，或是平躺時向右側身，均會感到眩暈與嘔吐。為此，她睡覺時，都刻意保持頭向左偏，很害怕突然翻身，不僅睡眠品質不良，每天早上起床後，常常感到頭痛，連右側肩膀及手臂都會痠痛。

就醫時，醫師發現只要她一躺下，頭向右轉時，眼球就會開始旋轉與跳動，接著眩暈發作；等到眩暈停止，再扶她坐起時，又會再發作一次眩暈。確定是右側後半規管的耳石沉積症，在醫護人員協助下，為她施行幾個輪迴的耳石復位術後，病症就治癒了；至於肩頸痠痛，也在幾次的物理治療後痊癒了。

半夜起床如廁時所發生的眩暈症，大多跟基底動脈（位於顱底，負責供血給腦幹的動脈）缺血有關，起因於突然起身時的姿態性低血壓；如果缺血擴及內耳，不僅會引起耳鳴及聽障，還會使內耳橢圓囊內掌管平衡的耳石鬆脫，隨著內耳淋巴液的迴流，沉積在某一條半規管內；爾後，只要一改變頭部姿勢，易位的耳石就會因重力因素及慣性作用，帶動該條半規管內的內淋巴液，造成眩暈，很像是梅尼爾氏症。

這類患者往往為了避免姿態性眩暈發作，會刻意固定頭部姿勢，不敢隨意轉頭，往往弄到肩頸痠痛，好像睡覺「落枕」，甚至有人必須長期服用安眠藥，才能克服睡前對於眩暈發作的恐懼。

姿態性低血壓

事實上，只要正確就醫，把耳石擺回原位，即可解決擾人的眩暈，切莫盲目服用止暈藥物。如果是發生在老年人，更要進行腦血管風險因子的評估，建議每次起床時，應當先在床上把手腳動一動，再緩慢挪動身體坐起，大約5分鐘後再站起，以免引起姿態性低血壓造成腦幹缺血。有慢性病者，宜好好控制「三高」。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）