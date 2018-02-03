北市環南市場6攤商中鏢 肉品下架

2018-02-03

〔記者蕭婷方、蔡亞樺／台北報導〕新北昨查獲工廠用瀝青脫豬毛，因當中含約十倍濃縮之鎘、銅、鎳、釩、鉛等重金屬及多環芳香烴，如食入含低劑量的鎘，有導致腎臟、肺臟及骨骼之損傷可能，現製成豬頭皮流入北市環南市場六攤商，北市府掌握兩攤商已交易一年多；至於產品流向、民眾吃下肚多少，追查釐清中。另也會清查北市零售市場與攤販集中場有無毒瀝青豬頭皮。

北市衛生局昨啟動食安工作小組，比對攤商業者手寫交易紀錄，確定環南市場八三九號攤、八九五號攤、八九八號攤、九五八號攤、一○七八號攤及一一六四號攤共六個攤位，曾與八里工廠交易，暫無其他下游業者。

北市府昨率隊前往環南市場稽查時僅二攤商營業，問題肉品已下架未販售，另四攤則因未批到貨至今沒營業，已警告攤商注意貨品來源。

攤商不知用瀝青 消費者早下肚

衛生局指出，據攤商表示往來交易約一年多、無憑證，均不知工廠以瀝青除毛，平均每三天進貨廿個豬頭皮，全數零售無庫存。攤商經查獲違規事項，除面臨罰鍰處分，並已通知市場處依「台北市公有市場攤（鋪）位租賃契約」規定，最重得收回攤位。

北市市場處主秘王夢龍說，非法加工廠目前無法可管，除非所有食品建立來源追溯機制，目前只能追溯重點食品來源，請攤商販賣產品時告知消費者產品來源。

市場處表示，若「委託」加工廠清除豬毛，攤商有責任了解製作過程，因涉及刑責，一旦司法調查屬實，該處將收回承租攤位，但這兩攤商是向加工廠「購買」豬頭皮、對用瀝青除毛過程不知情，「都是受害者」，已函文注意貨品來源。