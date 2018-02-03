推STEM教育／美籍工程師 締第36項金氏紀錄

2018-02-03

〔記者王駿杰／新竹報導〕畢業於美國麻省理工學院的美籍設計工程師David Rush， 長期致力STEM教育推廣，為喚起孩子的興趣，將講座融入一系列力平衡與轉動平衡表演，頻頻創下金氏世界紀錄，昨天應邀到設於培英國中的新竹市中小學自造教育示範中心參訪，再締造個人第三十六項金氏世界紀錄。

新竹市政府教育處長李芳齡說，STEM教育是指整合型人才教育，即科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、數學（Mathematics），目的在提高學生技術素養、增強國家科技競爭力的綜合教育活動。

學習技能 培養創意思考

David Rush為推廣STEM所發展的一系列力平衡與轉動平衡表演，之前曾創下三十五項金氏世界紀錄，包括蒙眼跑步耍球、蒙眼丟接球、最快速度喝完一杯熱巧克力、用下巴平衡電鋸等。昨天他又結合物理力平衡概念，以下巴頂住約七．七公斤的腳踏車行走一六八．七六公尺，花了四分二十二秒，成功寫下個人第三十六項金氏世界紀錄。

David Rush認為STEM教育帶給孩子們的不只是技能的學習，更對培養創意思考、邏輯運算思維及團隊學習、問題解決與DIY動手做的能力，有很大助益。