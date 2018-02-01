提升免疫力 迎戰反覆感冒

2018-02-01

圖．文／邱伯恩

25歲黃小姐無奈說：「醫師，為什麼感冒好了又來，好像我每天都在鼻塞、頭痛、咳嗽、喉嚨癢，真的很折磨。」

最近診間常常出現和黃小姐一樣反覆感冒的病人，雖然不見急性的症狀，身體卻是長期處於「亞健康」中，做任何事情都覺得不對勁，導致生活和工作受影響。

一般人習慣稱感冒為「傷風」，醫學上則稱為「急性上呼吸道感染」或「急性鼻咽炎」，是一種輕微的上呼吸道病毒性感染，不論在病因、症狀、病情的發展，全都不同於流行性感冒。

與壓力大小成正相關

一般性感冒通常能在1週內自癒，然而若一個人在一段時間內經常感冒，大多因過度勞累與壓力累積導致免疫力下降造成。

根據卡內基美隆大學心理系教授科恩（Sheldon Cohen）的研究指出，壓力的大小其實是與反覆感冒呈現正相關的關聯。

報告更指出，工作壓力極大、日夜輪班、失業或待業很久、人際關係出現問題的人，特別容易因為這些壓力，造成免疫系統變弱，增加反覆感冒的可能性。

除了免疫力下降，現代人也更常出現一些病症，容易讓人誤以為自己是陷入長期的反覆感冒症狀中，例如：胃食道逆流引起的久咳、某些因感冒引發的氣喘、或是過敏性鼻炎造成的鼻涕倒流等。

中醫認為，反覆感冒型的患者常屬於中醫所謂的「虛人外感」，病人除了要治療外邪，還要兼顧正氣的虛損，如氣虛、血虛、陰虛、陽虛等，治療方法更是多元。

薏苡仁、蓮子強健脾胃

預防重於治療，反覆感冒的病人，平時要多注意提升免疫力，可於食補上服用粉光參、山藥、薏苡仁、蓮子等強健脾胃藥物；也可以用當歸、枸杞、黃耆、紅棗等藥材燉煮食物來提升免疫力。

反覆感冒最好要就醫找到原因，特別是老人與小孩，感冒症狀可能只是一個開端，稍不注意，會引起下呼吸道感染症狀，如肺炎、心肌炎等嚴重併發症。

根據研究指出，睡眠少於7小時者得到感冒的機率，是睡滿7小時以上者的近3倍；睡眠效率低於92%者得到感冒的機率，是睡眠效率98%以上的人的5.5倍。所以，睡得好、多喝水、飲食均衡、維持良好心情，除了有助於阻絕反覆感冒，也能避免感冒時程的延長。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）