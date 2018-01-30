解禁日核災區食品？ 衛福部：台灣要走進世界

2018-01-30

「地區禁令」擬改成「高風險食品管制」

〔記者林惠琴／台北報導〕二○一一年日本福島爆發核災事件，台灣禁止輸入福島與周邊茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣市所有食品，而從二○一一年三月至今年一月，邊境檢測逾十一萬件日本輸入食品，輻射均未超標。對於日本核災區的食品解禁問題，衛福部次長何啟功昨表示，不可能犧牲國人健康，但若能確保輸入食品安全，還是要讓台灣走進世界，可考慮由現行地區禁令改成高風險食品管制。

我爭取CPTPP 日本施壓

我國積極爭取加入日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），日本表態期待台灣放寬日本食品管制。何啟功坦言，這個當然是重點，日本壓力一直存在。

衛福部長陳時中也強調，「核災食品」與核災區的「日本食品」應該分開討論。台灣不可能開放進口核災食品，但日本核災區安全的食品，會在經貿需求與國人健康之間評估。

目前全球剩中國與台灣以地區禁令方式管制日本食品，但禁止輸入日本十縣所有食品的中國，近期傳出與日本就食品管制進行對話。何啟功提及，先前日本向世貿組織（WTO）就韓國限制日本水產品一事，請求成立爭端調解小組處置，最後確定韓國敗訴，顯然台灣不可能置身事外、是必須面對的問題。我國應該檢討現行管制方式，可參考國際做法，從地區禁令改成限制茶葉、嬰幼兒食品等高風險品項。

食藥署副組長魏任廷說明，國內對於乳及乳製品、嬰兒食品、飲料及包裝水，以及其他特定食品含碘一三一，限制每公斤五十五至一百貝克不等，含銫一三四與銫一三七總和則是每公斤十至一百貝克不等。從二○一一年三月十五日至今年一月二十五日，邊境共檢測逾十一萬五千件日本輸入食品，結果輻射均未超標，僅兩百二十件驗出微量，但件數逐漸減少，從二○一一年的六十五件降至去年兩件，以茶類、水產品為主。

何啟功強調，過去驗出微量輻射，未超標也一律退運，說明政府不可能犧牲國人健康，只是若能把關、開放安全無虞的食品，當然仍要讓台灣走進世界。

何啟功認為，管制日本食品要用科學證據，但具體做法仍持續討論中，有待行政院決定，沒有實施時程表。