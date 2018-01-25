練肌肉 拚重訓 肩峰鎖骨先脫臼

2018-01-25

記者陳建志／台中報導

30歲田姓男子在朋友介紹下到健身房做重量訓練，因想早日變成肌肉男，求好心切下，未循序漸進增加重量、強度，造成左肩受傷隱隱作痛，一度以為只是肌肉拉傷，前往醫院檢查才發現左肩峰鎖骨關節脫臼，經骨科醫師進行開放性關節復位，合併金屬內固定手術，3個月後才恢復正常，開心恢復重量訓練。

國軍台中總醫院骨科醫師賴仁傑表示，患者剛開始還以為是拉傷，但過了一陣子狀況還是沒改善，不但肩膀稍微動一下就隱隱作痛，手往上舉疼痛更是明顯。

患者接受X光檢查後發現，原來左邊肩峰鎖骨關節脫臼了，趕緊替他進行「開放性關節復位併金屬內固定手術」，利用鋼板將移位脫臼的肩峰鎖骨關節固定住，約3個月後將鋼板移除，脫臼部位已經恢復正常。

賴仁傑指出，肩峰鎖骨關節是連接鎖骨和肩峰的一個小關節，不過在每個人肩關節旋轉的時候卻扮演重要的角色，一旦脫臼受傷，只要肩膀、上臂稍微一動就不舒服，讓肩關節的活動受限。

賴仁傑提醒，進行重量訓練時，除了運動前充分的熱身，把筋骨都熱開，最好是有教練在旁指導。若是自己訓練，建議要按部就班慢慢增加重量和訓練強度，不要一下子增加太多，姿勢更要正確，避免出現拉傷或類似此個案的關節脫臼，才不會肌肉男還沒練成，就弄到渾身是傷。