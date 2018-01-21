汽機車駕駛注意…被儀器取締違規行為 擬納違規記點

2018-01-21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕汽、機車超速、闖紅燈等違規行為，若是被照相機等科技儀器取締，以往只要付罰款就結案，不會違規記點。交通部公路總局將修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，把「逕行舉發」違規行為納入違規記點，達到門檻即吊扣駕照或吊銷駕照，公總監理組長陳聰乾表示，今年底前就會將草案報部修正，預計先從營業大客車開始實施。

目前付罰款就結案 年底擬從營業大客車施行

現行道路交通管理處罰條例規範，半年內違規記點達六點，吊扣駕照一個月，駕駛需接受道安講習，一年內經吊扣駕照二次 ，再違反記點條款時，吊銷駕駛執照，不過違規記點六個月後就會清除並重新計算。

若非當場舉發，而是透過測速照相、闖紅燈照相、行車紀錄器、民眾拍照檢舉違規行為等科學儀器取締，逕行舉發的違規行為，就不會被記點。

陳聰乾表示，因為逕行舉發是針對車主，但車主並不一定是駕駛人，除非是當事人來申訴逕行舉發並被駁回，才會補記違規點數；不過目前認為不應該只有當場舉發才要記違規點數，所以將先修裁處細則，讓逕行舉發的違規行為也能夠納入違規記點中。

因為逕行舉發的數量，約佔所有違規的七十％左右，將需要非常多人力來處理，因此初期先針對營業大客車實施，後續再擴及一般小型車。

交通部道安會執行秘書謝銘鴻表示，違規記點達一定程度後吊扣駕照，對於防範違法行駛，應比罰鍰更有用，尤其是已經累積五點的情況下，民眾更會特別注意不再違規。