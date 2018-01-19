冬季乾癢沒保養 皮膚看起來老5歲

2018-01-19

記者吳亮儀／台北報導

最近天氣冷、乾燥，不少民眾出現皮膚乾癢、敏感問題，醫師表示，近期求診的患者增加3成，若沒有好好保養，身體肌膚的「視覺年齡」（即看起來）恐怕會老5歲。

宜養成肌膚護理習慣

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅指出，近期患者包括異位性皮膚炎、濕疹、敏感性肌膚等，若沒有好好治療或保養，恐會讓皮膚更乾燥和敏感。

唐豪悅提醒肌膚乾燥和敏感性肌膚的人，更應該養成肌膚護理的習慣，加強肌膚的自我保護力，才能因應天氣和環境變化。

他表示，平均兩名皮膚科患者中，就有一人因敏感肌困擾，有泛紅、發癢，而有脫屑時就屬於乾燥肌，之後更可能龜裂，甚至嚴重到變成濕疹，關鍵應該是平常做好保養，不要讓皮膚狀況糟到必須治療的程度。

一名30幾歲的女性上班族從小是異位性皮膚炎患者，每到冬天皮膚乾燥情況就很嚴重，寒流時，甚至會乾癢到讓她抓破皮，手腳也起疹子、嚴重影響皮膚美觀。

唐豪悅說，若有這些肌膚狀況，一定要趕快就診，建議先加強皮膚保養、使用非類固醇的藥物治療，平常也要搭配護膚產品，讓皮膚常保持在油水平衡的狀態，重回皮膚健康。

男女皮膚保濕大不同

唐豪悅提醒，男女皮膚保濕大不同，女生常因注重皮膚保濕而使用過多保濕產品，造成皮膚不適，但男性則不注意皮膚保濕，導致皮膚乾燥，建議女性不應使用過多保濕產品，而男性則應注意皮膚保濕，以防皮膚出現乾燥、搔癢等症狀。