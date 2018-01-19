消基會：中小學校園無躲避空污安全場所

2018-01-19

〔記者陳宜加、劉力仁／台北報導〕空污問題引發關注，消基會質疑，現行規範獨缺最需要保護的中小學校園，校園綠化雖改善空氣品質，但自然通風恐造成空氣品質不良時，校園內找不到安全場所，學童每年恐須戴口罩超過一百天；汽機車、早餐店等更是校園周邊「空污熱點」，主管機關應儘速制定空品管理措施。

另外，受東北季風及南方雲系北移影響，今天起至週日高屏地區空氣品質不佳，環保署預測達「紅害」，提醒民眾注意。

汽機車、早餐店為周邊空污熱點

消基會董事長游開雄表示，我國空氣品質管理起步晚，一○三年起才陸續制定相關規範，環保署公告應符合「室內空氣品質管理法」的公私立場所，包括大學、圖書館、醫院、百貨公司等，卻獨缺最需保護的中小學，全國恐有一一七萬名學童缺乏PM2.5防護。

消基會檢驗長凌永健表示，學童呼吸頻率與戶外、激烈運動頻率遠大於成人，暴露於PM2.5風險更高。消基會巡檢全台十六所都會區國小，針對人數在千人以上、位於交通幹道且家長多用汽機車接送的學校，做上學、在校及放學三段時間檢測。

昨先公布台北與新竹市檢測結果，台北的小學曾有測到每立方公尺二十到三十多微克數值；新竹的小學則曾測到四十到七十微克數值。對照環保署訂定PM2.5日平均濃度標準三十五微克，都顯現警訊。

消基會更警告，學童上下學行經路段更潛在不少PM2.5熱點，包括接送汽機車、道路車輛排氣、廚房廢氣、早餐店油煙等；據估算，若要降低學童一年PM2.5暴露量小於環保署所訂建議年均值十五微克，則北部學童每年須戴口罩卅二天、竹苗十五天、中部七十四天、雲嘉南則多達一百二十一天、高屏一百一十天。

游開雄說，諸多研究已證實PM2.5對人體產生直接而重大影響，呼籲主管機關更促進防護作為並即時預警，例如設置空氣盒子監測、學區安全地圖等。

環署將實際量測 釐清空污來源

環保署昨表示，今年已計畫將到中小學教室實際量測、釐清空污來源。待釐清校園空污來源後，將會研究如何管制，目前將先以輔導方式，如在校園周邊禁止車輛怠速惰轉及禁菸，減少車輛廢氣等。