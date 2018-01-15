熟女易染膀胱炎 天冷也要多喝水

2018-01-15

文／謝卿宏

能夠從容地解小便，是一種福氣，最近天氣變冷以來，在門診常會看到主訴頻尿、夜尿、尿量又不多、尿解不乾淨、小腹疼痛、解尿疼痛，甚至是有血尿的中年以上婦女。患者都是因為天冷，怕跑廁所而不敢喝水，導致膀胱炎的發生。

中年以後的女性容易有膀胱炎的原因，其實是和泌尿道的解剖構造、膀胱膨出而有尿液不易排空、老化引起神經退化導致膀胱排空能力下降、免疫力下降、更年期後雌激素降低而造成陰道菌落生態改變等有關。

由於女性尿道約僅3公分長，陰道內、外陰部的細菌很容易入侵到膀胱內孳生，又因細菌約20-30分鐘就可繁殖一次，因此只要入侵到膀胱，在極短時間內，即可在膀胱內產生無數的致病菌，而這些細菌還會代謝產生內毒素使膀胱不自主收縮，進而造成膀胱炎的種種症狀。

所以，不僅沒事時要均勻喝水（150CC／小時，分5、6次喝），讓膀胱流通來預防膀胱炎，有膀胱炎時更要均勻多喝水（200CC以上／小時，分5、6次喝），把膀胱內的細菌沖走。

偶爾在門診衛教膀胱炎患者多喝水時，病人常會有「都一直跑廁所了，為什麼還要多喝水？」「多喝水不是會讓頻尿更嚴重嗎？」這樣的疑惑。其實，發炎的膀胱，就像髒碗一樣，要是只吃藥而不多喝水，就像只用清潔劑洗碗而不用水沖一樣，膀胱是不會乾淨的，何況膀胱炎沒治好，還會引起腎盂腎炎，到時就會有發燒、腰痛、噁心嘔吐等症狀，治療就會更困難。

由於高齡女性也常合併骨盆腔鬆弛，如果有膀胱膨出，膀胱就更不容易排空，而更容易發生泌尿道感染。因此，若同時合併尿失禁，就可能必須矯正骨盆腔鬆弛，否則就會長期有慢性膀胱炎，而嚴重影響生活品質；此外，治療時，除必須對症下藥，服用足夠的抗生素外，還要使用陰道雌激素荷爾蒙藥膏來改善陰道內菌落的生態。

（作者為台中茂盛醫院婦女泌尿科醫師）