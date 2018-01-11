嚴重乾癬 易罹患眼部葡萄膜炎

2018-01-11

記者吳亮儀／台北報導

嚴重乾癬患者注意了！長庚醫院研究發現，重度乾癬合併乾癬性關節炎的患者，發生眼部葡萄膜炎的機會最高、是正常人的2.4倍。

林口長庚醫院皮膚科醫師紀景琪指出，乾癬是一種慢性皮膚發炎性疾病，造成的原因包括先天基因遺傳以及後天環境因素，盛行率約2/1000到3/1000之間，全台應有近15萬名乾癬患者的皮膚會出現紅色發炎斑塊，經常脫屑、發癢。

合併乾癬性關節炎 發生率更高

紀景琪指出，醫界已知道合併乾癬性關節炎的乾癬患者罹患眼部葡萄膜炎的機會較高，但並不清楚沒有合併乾癬性關節炎的乾癬患者罹患眼部葡萄膜炎的機會是否也增加。

研究團隊分析全民健保資料庫約30萬筆資料後發現，輕度乾癬的患者，其發生眼部葡萄膜炎的機會沒有增加，但是重度乾癬的患者即便沒有合併乾癬性關節炎，發生眼部葡萄膜炎的機會是正常人的1.42倍；輕度乾癬並伴隨乾癬性關節炎的患者，發生眼部葡萄膜炎的機會也是正常人的1.42倍；同時具有重度乾癬及乾癬性關節炎的患者發生眼部葡萄膜炎的機會最高，高達正常人的2.4倍。

紀景琪表示，重度乾癬及乾癬性關節炎皆代表乾癬疾病的發炎程度較高，如果兩者皆有時，發炎程度最嚴重。因此研究發現，眼部葡萄膜炎發生的機會與乾癬疾病的發炎程度成正比。

紀景琪說，近年研究已發現，乾癬並不只是一種皮膚病，當重度乾癬造成大面積的皮膚發炎時，也會伴隨體內血管及許多器官產生發炎反應，造成許多發炎性內科疾病，例如心肌梗塞及腦中風等。

長庚之前的一項流行病學研究更發現，重度乾癬患者發生慢性腎病的機會是正常人的2倍，發生末期腎病且需要洗腎的機會更是正常人的3倍之多，所以乾癬不僅是皮膚病，也是一種系統性疾病。

紀景琪提醒，有嚴重乾癬或合併乾癬性關節炎患者，若眼睛出現紅腫不適或疼痛時，應盡速去眼科檢查，也呼籲乾癬患者積極治療，平時保持規律作息、睡眠充足、放鬆心情、適度運動，避免菸酒，並注意體重控制，將有助於控制乾癬病情。