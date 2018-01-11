常見止痛藥 「布洛芬」 恐讓男性不孕

2018-01-11

《美國國家科學院院刊》最新研究報告

〔國際中心／綜合報導〕「布洛芬」（Ibuprofen，異丁苯丙酸）（見圖，美聯社檔案照）是一種常見非類固醇類消炎止痛藥成分，臨床上主要用於關節疼痛、神經痛、月經及其他疾病所引起的疼痛，已被應用近四十年。普通劑量的布洛芬副作用少，而且女性常服用布洛芬對抗經期疼痛，運動員也廣泛用它來治療關節肌肉疼痛。不過科學家發表在最新一期《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究報告警告，布洛芬對年輕男子的睪丸有負面影響，可能造成不孕症。

對年輕男子的睪丸有負面影響

法國環境和職業健康研究所主任傑古（Bernard Jégou），帶領法國研究團隊與丹麥科學家合作，以三十一名十八至三十五歲男性運動員進行小規模實驗，其中一組每天服用兩次布洛芬，每次劑量六百毫克，對照組則服用安慰劑，兩週後分別檢測，服藥組出現稱為「代償性性腺機能減退」的激素失衡症狀，意即他們的睪丸素較少，可能影響生育能力。

過去這種症狀比較常見於較年長男性，患有這種疾病會出現生育能力受損、情緒低落等徵狀，發生心臟衰竭或中風的風險也會升高。研究人員認為，這類止痛藥的服用說明通常只會提醒老年人避免長期服用，上述新發現或許讓運動員在使用布洛芬時也要三思。

傑古強調，對於那些短時間使用布洛芬的受試者來說，這些效應是可以逆轉的。然而，長期服用布洛芬的後果是否可逆，目前仍是未知數。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）針對這項研究結果聯繫兩大布洛芬品牌生產商輝瑞製藥公司和強生公司，未獲答覆。

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