排尿疼痛 會陰不適 非細菌攝護腺炎惹禍

2018-01-10

記者陳建志／台中報導

台中一名40歲男性保險業務員近年來常出現排尿疼痛，會陰部位也悶痛不適。他以為是膀胱發炎，但自行服用抗生素等藥物治療後，效果有限，因拜訪客戶時坐立難安相當困擾，日前就醫檢查才發現罹患「慢性非細菌性攝護腺炎」，接受低能量體外震波治療，症狀才大幅改善，再也不怕排尿疼痛了。

低能量體外震波治療 改善症狀

亞大醫院泌尿科主治醫師蕭子玄指出，20歲以上男性罹患「慢性非細菌性攝護腺炎」的盛行率約2%至8%，患者常會感到骨盆腔反覆疼痛、排尿灼熱或不順，會陰也會出現悶痛感，至於致病原因目前並無定論，一般認為和感染、精神壓力、神經疾患和免疫功能失調等因素有關，屬慢性骨盆腔疼痛症候群的一種。

蕭子玄表示，此類患者因有時排尿和勃起時會感到尿道和陰莖痠痛，有時也會被誤認是性病，不過尿液檢查時通常沒有發炎或細菌反應，一般影像檢查也常未發現異狀，屬於不易診斷的疾病之一。

好發男性民眾 平時盡量別憋尿

此病患者一般服藥後狀況都會明顯改善，部分患者會建議進行6週的體外震波治療，每次治療時間約20分鐘。

蕭子玄提醒男性民眾應維持正常生活作息，並適度運動，平時儘量不要憋尿、過度勞累，若出現排尿疼痛等症狀更要儘速就醫檢查，確認病因治療。