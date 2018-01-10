公車站10公尺內違停 罰鍰增加300元

2018-01-10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為遏止汽、機車違停於公車停靠區，交通部昨日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第二條附表」，未來在公共汽車招呼站十公尺內停車，機車違規最低將罰九百元、小型車罰一千兩百元，較現行最低罰鍰提高三百元額度。預告期十四天，後續將再會銜內政部，最快在農曆過年後可公告實施、最慢今年上半年將會上路。

鑑於汽、機車在公共汽車招呼站停車，嚴重影響公共汽車停靠、乘客上下車安全，並造成其他用路人因閃避而致生危險，屢有其他汽、機車因閃避而肇事情形。

交通部道安督導委員會執秘謝銘鴻表示，公車停靠區有汽機車違停時，會導致公車無法貼近人行道停靠，除輪椅族較難上下車外，很多機車騎士鑽行其中也易與上下車乘客發生碰撞或撞車事故。

交通部表示，根據調查國外情況，澳門、美國加州等，都有針對違停於公車停靠區車輛，祭出高額罰鍰。國內現行在公車停等區等禁止臨時停車處停車，機車罰鍰六百元，逾期六十日則需繳納九百元；汽車期限內繳納則是最低罰九百元，逾期六十日需繳一千兩百元。

為提供更友善、安全的候車環境，在不需經立法院修法狀況下，交通部表示，將先把現行汽機車罰鍰首次開罰金額加以提高，預告修正後，機車違規開罰將提高為九百元，逾六十日需繳一千兩百元；汽車則一律都提高到罰一千兩百元。

未來擬罰至2400元

交通部並指出，未來將再推動修正道路交通管理處罰條例，擬將最高罰鍰額度再提高至兩千四百元，與併排停車罰鍰額度相同。