運動咖半月板破裂 「修補」取代切除

2018-01-09

文／王稚暉

近年運動風氣盛行，不少青中壯年人在運動時可能不慎傷及膝蓋半月軟骨而未留意，然而一時的忽略，錯過黃金治療期，有可能讓退化性關節炎提早報到。

一名在台工作的外籍人士看到2018世界盃足球賽新聞後，一時興起和朋友外出踢足球，不料運動後，右腳膝蓋疼痛，一個月後受不了疼痛，才就醫確診右膝蓋外側半月軟骨水桶柄狀破裂，但因錯過黃金治療期，軟骨已無法復位修補，只能切除，才能恢復日常生活，未來得特別保養才能有效延緩退化性關節炎上身。

膝關節內、外側有半月軟骨，在於提供股骨（大腿）與脛骨（小腿）活動時的緩衝，如同零件間的軟墊。當半月軟骨缺損無功能時，股骨與脛骨就會「硬碰硬」磨耗關節軟骨而導致退化性關節炎。因此半月軟骨可說是退化性關節的關鍵！

水桶柄狀破裂是喜愛運動的民眾最常見的半月軟骨破裂狀況之一。破裂時，半月軟骨縱向裂開成兩半，裂開的半月軟骨卡在膝蓋中央、十字韌帶處，因形狀如水桶握柄而命名。

避免退化性關節炎提早上身

過去無論半月軟骨能否修補，多採直接手術切除患部來治療，可立即改善病人疼痛感。不過近來醫學研究，切除部分半月軟骨後之膝蓋緩衝功能有限，因此其膝蓋壓力比正常人的膝蓋增加1.65至2.1倍不等的壓力，平均8到16年內就可能在影像學上看到退化性膝關節炎的表現。

所以目前醫療面對半月軟骨水桶柄狀損傷以關節鏡「修復」為首要選擇，但能否修復與時間相關，必須趕在軟骨還能復位之前才得以縫合，否則就只有切除一途，對於年紀在20至40歲、較易受傷的好發族群來說，影響甚鉅。

另外，約有4成的患者只是單純扭傷就造成半月軟骨水桶柄狀破裂，3成2是運動傷害。

民眾若在運動或日常生活不慎傷及膝蓋感到疼痛，甚至感覺到膝蓋「被鎖住」，打直也痛、彎曲也痛，最好及時就醫。

（作者為光田綜合醫院骨科醫師）

健康小叮嚀─如何預防退化性關節

●維持標準體重。

●平時多訓練膝關節周邊的肌肉群，如大腿肌力訓練，藉此增加關節穩定度。

●膝蓋不好的民眾應盡量避免重複使用膝蓋的活動，如騎自行車、爬樓梯、飛輪、登山等，游泳是較不會傷害膝關節的運動。

（王稚暉）