拒絕偏方正確保養 戰勝異位性皮膚炎

2018-01-09

文／李柏勳

60多歲的王女士是成人型的異位性皮膚炎患者，四肢屈側與頸部的苔癬化紅疹讓她十分困擾。詳細問診時發現，她每天使用皂鹼產品洗澡與不停搔抓，還自行嘗試粗鹽、蜂蜜、果醋、洋蔥、砂糖、牙膏等偏方，甚至還用過泡菜汁。

異位性皮膚炎是一種持續或反覆發作的皮膚疾病，病灶表現可能是急性的紅疹、搔癢、腫脹、滲液，也可能為慢性苔癬化乾燥、龜裂。

此病好發於四肢屈側、頸部、臉部，嚴重時可呈現全身性的分佈。

除了中西醫的內服藥、外用藥治療之外，最重要的是放下各種偏方，並努力保持良好的皮膚保養習慣，才能讓治療事半功倍，以及在治癒之後減少復發。

異位性皮膚炎患者，最重要的皮膚保養原則是：保濕、避免過度清潔、停止抓癢。

患者的皮膚如同沒有水泥補強的磚房，甚至像是木屋一樣，難以抵擋外在過敏原的刺激，連自體代謝的汗液都對皮膚有傷害力。因此選擇無香料的溫和保濕乳液、乳霜，一天4次以上的高頻率塗抹，增加皮膚保濕度是治療的第一要素。

選擇溫和的清潔劑，甚至使用清水洗澡，別因害怕化學合成而去使用清潔力過強的皂鹼產品，過度清洗只會讓原本就缺乏脂質的皮膚更沒有保濕能力。搔抓、摩擦、去角質等任何在皮膚上造成傷害的行為都可能使病情加重擴散，因此停止抓癢，打破抓癢循環也是治療的關鍵。

異位性皮膚炎的治療是長期抗戰，過程中容易因各種外界因素影響干擾而導致病情反覆，令患者灰心喪志或選擇尋求偏方奇蹟，但其實只要把握簡單的皮膚保養重點，積極配合治療，有助病情控制，恢復健康。

（作者為木子中醫診所中醫師）