寒流冷到週五 大雨今晚趨緩

2018-01-09

〔記者蕭玗欣／台北報導〕入冬首波寒流昨天下午報到，全台氣溫一路下滑，今天清晨，中部以北、東北部低溫只有十一到十三度，部分地區低溫下探十度。今晚到週五是冷空氣威力最強的時候，台南以北、東北部及金門、馬祖，低溫下探八到十度，空曠地區不排除有七度低溫，農漁養殖業及山坡地作物要嚴防寒害，民眾也要注意保暖。

中央氣象局昨天發布四個天氣警特報，包括針對十縣市發布大雨特報、十七縣市發布低溫特報、另有濃霧及陸上強風特報。截至昨晚九點，苗栗縣南庄、新竹縣五峰鄉及台北市北投區等地的日累積雨量，都飆破一百毫米，達大雨等級。

氣象局預報員徐仲毅指出，因對流旺盛，昨清晨到白天北部海峽、桃園以北陸地及中部山區還觀測到冬雷。氣象專家彭啟明表示，七日晚間閃電監測網就觀測到桃園新竹外海、台北市區上空都有雷聲，是今年第一道響雷，冬雷發生並非異常，只要高空條件適合對流發展就有機會出現。

桃園以北昨響冬雷 週三轉乾冷

徐仲毅表示，今天各地仍會降雨，晚間西半部雨勢就會逐漸緩和，中部以北及東北部沿海空曠地區及馬祖、金門今天清晨可能出現十度左右低溫。

農漁防寒害 高山今有機會降雪

週三過後轉為乾冷，但東半部仍有零星短暫雨，週四、週五中南部受輻射冷卻影響，日夜溫差較大，清晨夜裡只有九度，白天高溫可達二十度左右，溫差逾十度，民眾切勿輕忽，要做好保暖工作。

降雪方面，今天下午過後到明天清晨水氣較多、又剛好是氣溫低點，降雪機率最高，三千公尺以上高山都有機會降雪，海拔較低的地區也能碰碰運氣。