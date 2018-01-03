禽流感進高峰期 近月8場中鏢／全染高病原 撲殺近4萬隻 雲林5場最多

〔記者吳欣恬、廖淑玲、林國賢、林宜樟、邱芷柔／綜合報導〕天氣轉冷，禽流感疫情升溫；去年十二月四日到今年一月一日，國內已發生八場高病原性禽流感，撲殺近四萬隻家禽，其中又以雲林縣五場最多，顯示國內禽流感疫情已進入高峰期。
去年國內總計有一百八十場禽場檢出高病原性禽流感，二月六十例達最高峰，八月後減為個位數零星發生，但十二月禽場案例數有增加趨勢，元旦當天再檢出兩例。
雲林東勢一雞場送驗中
其中雲林縣元長鄉一處黑羽土雞養雞場，確定感染H5N2高病原性禽流感，完成撲殺一萬五千多隻雞，並在場內外撒石灰消毒，防疫情蔓延。屏東縣也檢出枋寮鄉一處肉鴨場確診H5N2亞型高病原性禽流感，撲殺了五千五百多隻肉鴨。另雲林東勢鄉一飼養萬餘隻紅羽土雞養雞場也通報有異，昨天二度採樣送驗中。
防檢局要求不用發布新聞
而地方政府更傳出，當地禽場檢出高病原性禽流感，農委會防檢局竟要求第一線防疫人員不用發布新聞，並表示疫情現況放上防檢局禽流感專區就好。對此，防檢局回應，禽場或屠宰場確診高病原性禽流感案例，相關資訊和處置情形都公布在防檢局「禽流感資訊專區（ai.gov.tw）」，只有「重大、特殊的禽流感疫情」才會發布新聞稿或召開記者會說明。
但台大獸醫專業學院院長周晉澄認為，禽流感的疫情不但攸關防疫政策和農民，和一般消費者食品安全也有關係，甚至可能造成人畜共通傳染。防檢局一旦發現疫情，就應該要通報讓大家知道，「防疫是大家都要一起努力的，不是只有防檢局要做」。
獸醫把關 消費者不必太緊張
雲林縣動植物防疫所技正鄭安國呼籲，目前規定宰殺雞隻都需送有獸醫的合法屠宰場，而感染流感的雞隻皮膚會出現紅斑，極易辨識，加上有獸醫把關，不易流入市面，且熟食禽肉相關製品是安全的，消費者不必太過緊張。另提醒飼主加強雞場管理，發現異常，一定要儘速通報。