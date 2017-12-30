健康食品標註用量警語 元旦上路

2017-12-30

衛福部食藥署訂定「健康食品應加標示事項」，膠囊及錠狀產品應標示「本產品非藥品，供保健用，罹病者仍需就醫」、「請依建議攝取量食用，勿過量」字樣；膠囊及錠狀以外產品，也應標示「本產品供保健用，請依建議攝取量食用」字樣，新規定明年元旦上路。

市面上經食藥署核可、有小綠人標章的健康食品共有400多種，新制上路後，新取得許可證產品若未依規定標示，將可處3萬元到15萬元罰鍰，若持續不改，一年內可處9萬元到90萬元罰鍰，違規產品需下架回收，嚴重者還可廢除工廠營業證照。

（記者吳亮儀）