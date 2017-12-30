《謠言終結站》吃蘑菇易重金屬中毒？ 食藥署：環境污染才會

2017-12-30

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「蘑菇會吸收重金屬，常吃蘑菇會重金屬中毒」，但醫師澄清，正常蘑菇本身並未含有重金屬，無重金屬中毒的疑慮，反而是民眾戶外踏青自行摘採野菇食用而中毒事件比較常見；衛福部食藥署也強調，除非蘑菇所寄生的環境受到重金屬污染，否則不會有過量重金屬的疑慮。

蘑菇或菇類均為蕈類，屬於大型真菌，包含有菌摺的洋菇與香菇、無菌摺的靈芝、膠質菌類的木耳，以及寄生在蟲體上的冬蟲夏草等，營養成分有多醣體、蛋白質、纖維素、維生素B群、胡蘿蔔素、鉀、鐵等。

對於常吃蘑菇會重金屬中毒的說法，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，並無相關實證研究，煮食正常蘑菇，不必擔心重金屬中毒。

醫：勿食用不明野菇

不過，顏宗海提醒，每年醫院都會接獲一些民眾登山、郊遊摘採野菇煮湯食用而中毒的案例，患者主要多認為毒菇外觀鮮豔，只要採用白色菇類就不會有問題，結果仍不幸遭受毒害，強調對於無法辨識、來路不明的菇類，應該避免採食，以免危害健康。

食藥署也說明，蘑菇或菇類所寄生的環境，若受到重金屬污染時，會吸收並累積重金屬，但目前市售相關產品，基本上都是溫室種植、無土栽培的環境，只要寄生介質無重金屬污染，就不會有過量重金屬的問題。

食藥署也呼籲，民眾切勿摘食天然野生蕈類，不只是重金屬或污染源殘留問題，部分甚至具有毒性，不要因逞一時口腹之慾，造成健康上無法挽回的傷害。若因食用不明植物出現不適症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。